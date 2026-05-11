Россия хочет создать новый широкофюзеляжный самолет, но это похоже на фарс

Ранее РФ фактически провалила попытку возродить советский широкофюзеляжный Ил-96.

Несмотря на экономические трудности последних лет, Российская Федерация не остановила разработку нового широкофюзеляжного самолета. В настоящее время ведется подготовка научно-технической базы, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов российским пропагандистским СМИ.

"Разработка технологий всегда ведется, мы ее никогда не останавливали. Сейчас идет создание научно-технической базы для успешного начала опытно-конструкторских работ по созданию такой машины", – сообщил кремлевский чиновник.

По его словам, сегодня Минпромторг совместно с авиакомпаниями, научным сообществом, Росавиацией и Минтрансом РФ ведет активные переговоры по формированию облика нового широкофюзеляжного самолета. Он напомнил, что класс широкофюзеляжных авиалайнеров достаточно широк – это самолеты с количеством посадочных мест от 250 до 500. Такие самолеты могут быть как однопалубными, так и двухпалубными с различными компоновками и разной шириной фюзеляжа.

"Все, что их объединяет, – это два прохода между креслами в пассажирском салоне. Поэтому, чтобы не ошибиться и предоставить авиакомпаниям именно тот самолет, который им необходим, мы сейчас очень активно обсуждаем требования к этой машине", – добавил Алиханов.

Напомним, ранее Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала новый дальнемагистральный самолет. По совокупности своих характеристик он напоминает американский Boeing 787. Вместимость перспективного самолета – 281 пассажир в базовой версии. В укороченной и удлиненной версиях предусмотрено 236 и 320 мест соответственно. Дальность полета лайнера – до 13,6 тысячи км в базовой версии.

Некоторые специалисты восприняли заявление Алиханова о разработке самолета как фактическое констатирование "смерти" другой программы. Дело в том, что в России уже есть широкофюзеляжный лайнер – это Ил-96-400М, представляющий собой глубоко модернизированный советский Ил-96.

Обновленный самолет не пошел в серийное производство, поскольку авиакомпании отказались его покупать из-за архаичной неэкономичной компоновки с четырьмя двигателями (на современных широкофюзеляжных самолетах их два).

Вероятность появления в России нового широкофюзеляжного авиалайнера практически нулевая, ведь Москва не справилась даже с менее сложным в производстве среднемагистральным узкофюзеляжным МС-21. Недавно серийное производство авиалайнера снова перенесли – теперь на 2027 год.

Не менее провальным стал и среднемагистральный региональный "Суперджет", который за все годы производства имел весьма скромный коммерческий успех (особенно на международном рынке). Сегодня он учится летать с новыми российскими двигателями ПД-8.

