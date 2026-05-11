Что на самом деле означает двойная штриховая линия на дороге: эксперт указал на важную деталь

В последние годы во многих странах Европы появилась необычная дорожная разметка, а именно двойная штриховая центральная линия. На первый взгляд она может показаться непонятной для многих водителей, однако эта разметка играет очень важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Об этом пишет Blikk.

В автошколе людей учат, что сплошную линию пересекать запрещено, а за прерывистой линией, при соответствующих условиях, можно обгонять. Однако возникает вопрос, что делать, если две прерывистые линии проходят рядом друг с другом посередине дороги.

Обгон не запрещен, но есть одна важная деталь

Как пояснил эксперт ADAC (всегерманский автомобильный клуб) Александр Шнаарс, двойная штриховая линия не означает автоматического запрета на обгон. Правило фактически такое же, как и для простой штриховой средней линии - если условия видимости и дорожного движения позволяют сделать это безопасно, обгон разрешен.

"Однако двойная разметка преследует иную цель. На таких участках дороги часто переделывают проезжую часть так, чтобы периодически было три полосы движения. Это позволяет транспортным средствам, движущимся в одном направлении, безопаснее обгонять", - объяснили в материале.

Эксперт считает, что двойная штриховая линия предупреждает водителей о том, что впереди особое распределение полос движения, где требуется повышенное внимание.

Также, согласно исследованиям, такие участки дорог могут значительно уменьшить количество лобовых столкновений, особенно на автомагистралях с интенсивным движением. Таким образом, двойная штриховая линия появляется не случайно - ее цель - сделать изменение правил дорожного движения более понятным. Во время поездок за границу все больше водителей могут столкнуться с таким явлением, особенно в Германии или скандинавских странах.

Бывают случаи, когда пересекать ее уже запрещено

В то же время водителям нужно быть очень внимательными, ведь двойная штриховая линия может легко переходить в смешанную разметку. В таком случае с одной стороны появляется штриховая линия, а с другой - сплошная.

"Это означает, что на той стороне, где видна сплошная линия, обгон и пересечение линии уже запрещены. С другой стороны, обгон может оставаться разрешенным. Такие решения обычно применяют на поворотах с плохой видимостью или на более опасных участках дороги, где дорожная ситуация делает обгон безопасным только в одном направлении", - добавляют в публикации.

