Меган Маркл может вернуться к своей культовой роли в кино, - СМИ

Пока сама герцогиня Сассекская не комментировала слухи на эту тему.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, вероятно, вернется к актерской карьере.

Как пишет издание Mirror, она, по слухам, собирается возродить свою культовую роль Рэйчел Зейн в сериале "Suits" ("Форс-мажоры"). Кстати, Меган снималась в этом сериале несколько сезонов, а именно с 2011 по 2018 год.

К слову, телевизионные инсайдеры поговаривают, что создатели сериала стремятся заработать на любви поклонников к любимому сериалу и якобы предлагают Маркл роль сопродюсера, чтобы увидеть ее воссоединение с коллегами.

"Они считают, что это очевидно. Сериал "Форс-мажоры" до сих пор собирает огромную аудиторию на стриминговых гигантах Netflix и Peacock, а также бесконечные повторы на эфирных телеканалах по всей Америке – в значительной степени благодаря популярности ее персонажа Рэйчел Зейн", – пишут инсайдеры.

Продюсер и сценарист Аарон Корш, по слухам, ведет переговоры с руководством студии Universal Pictures, однако официальной информации пока нет.

