Зеленский предупредил о новых атаках РФ на Украину

Россия не намерена прекращать войну против Украины, подчеркнул президент.

Украина готовится к новым атакам российских оккупантов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

По словам главы государства, Украина работает ради своей независимости.

"Сегодня на фронте не было тишины. Были боевые действия. Мы все это зафиксировали, безусловно. Видим и то, что Россия не намерена эту войну завершить. Мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это - защита Украины, независимость Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, в преддверии 9 мая Украина договорилась с РФ о трехдневном перемирии, которое должно было продлиться до 11 мая включительно. Также, как сообщал президент США Дональд Трамп, Москва и Киев в ходе переговоров также достигли соглашения об обмене 1000 на 1000 военнопленных.

Аналитики из Института изучения войны ранее сообщали, что, несмотря на объявленное перемирие, боевые действия на фронте в течение этого периода не прекращались. В то же время они отмечают, что на некоторых участках, в частности на севере Украины, интенсивность боевых действий снизилась.

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на юге россияне продолжают проводить десятки штурмов, несмотря на "перемирие". По его словам, активность боевых действий со стороны РФ происходит почти с той же интенсивностью, что и раньше.

