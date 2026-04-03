Канада 'изменила' США в производстве истребителей: такого не было со времен Второй мировой

Стоимость проекта оценивается в миллиарды, но главное здесь не деньги.

Канада в качестве наблюдателя присоединится к программе создания истребителя шестого поколения Tempest, которая реализуется Великобританией, Италией и Японией. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что этот вопрос был поднят во время встречи министров обороны Японии и Канады в начале марта. И, скорее всего, Оттава получила "зеленый свет" в этом вопросе. Поскольку Великобритания и Италия уже готовят встречу министров обороны для объявления о присоединении Канады к этому проекту. Встреча должна состояться в июле 2026 года.

В настоящее время статус наблюдателя дает Канаде возможность получить доступ к определенной технической документации и приобрести машины впоследствии, однако не позволяет участвовать в разработке истребителя. Впрочем, этот статус со временем может перерасти в полноценное участие в производстве.

Видео дня

Defense Express отмечает, что участие Канады в программе GCAP, которая и занимается производством нового самолета, является стратегическим шагом. Поскольку ожидается, что ввод в эксплуатацию этого истребителя шестого поколения начнется только в 2035 году. Кроме того, важно, что стоимость этого проекта исчисляется миллиардами. В частности, доля Италии составляет 18,6 млрд евро.

Однако в этом вопросе деньги и время не являются главными. Более важным является решение Канады, которая с 1946 года вооружалась исключительно истребителями американского производства. В частности, Оттава закупала F-86 Sabre (CL-13), F-104 Starfighter (CF-104), F-101 Voodoo (CF-101) и до сих пор имеющиеся в строю 95 истребителей F/A-18 Hornet (CF-18), на замену которым в 2023 году было заказано 88 F-35.

Аналитики отмечают, что хотя Трамп и угрожает превратить Канаду в 51-й штат, Оттава продолжает финансировать производство заказанных F-35. Всего страна должна получить не менее 30 таких самолетов. Однако если Оттава действительно присоединится к программе Tempest, то ее основным самолетом с 40-х годов XXI века должен стать именно он, а не F-35 или F-47.

Западные страны отказываются от американского вооружения

Напомним, ранее стало известно, что две страны Европы планируют отказаться от американских систем ПВО Patriot. В частности, Швейцария рассматривает вариант расторжения соглашения о поставках этих систем ПВО, и следующие шаги могут быть предприняты уже в июне.

В то время как Польша, на фоне опасений по поводу поставок ракет из США, может отказаться от Patriot и отдать предпочтение системам SAMP/T для усиления своей ПВО. Отмечается, что пока речь идет о слухах. Однако такой шаг вероятен, поскольку Вашингтон может использовать поставки средств ПВО как инструмент влияния на принятие решений.

