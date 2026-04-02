Две европейские страны хотят отказаться от американских Patriot: в чём дело

Швейцария рассматривает возможность отмены заказа на американские ракетные системы Patriot. Как пишет Reuters, правительство страны будет продолжать удерживать платежи Соединенным Штатам за заказ ракетных систем Patriot, пока Вашингтон не предоставит обязательные сроки поставки.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что страна по-прежнему планирует приобрести систему, но не исключены и другие варианты. Министерство обороны страны планирует сообщить о следующих шагах по закупке системы Patriot до конца июня.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Соединенными Штатами по всем возможным вариантам, включая потенциальное расторжение соглашения", – сказал он.

Правительство заявило, что перенесло платеж, связанный с заказом истребителя F-35A, на конец марта 2026 года, чтобы гарантировать, что закупка самолета не будет поставлена под угрозу из-за решения по Patriot.

Кроме того, в Польше также возникли опасения относительно ЗРК Patriot, особенно на фоне вопросов с поставками ракет к ним из США. Поэтому теперь страна изучает возможность закупки европейских SAMP/T для усиления своей ПВО.

Как пишет Defense Express, об этом сообщил журналист StrefaObrone Давид Камизела. Он отмечает, что услышал об этом из неофициальных источников несколько недель назад.

"Мы рассматриваем "датский путь", то есть изучаем возможность приобретения систем SAMP-T NG для дополнения наших "Патриотов", – пишет он.

Аналитики отмечают, что хотя пока это выглядит лишь как слухи, подобное развитие событий вполне возможно, особенно учитывая то, что США могут использовать поставки средств ПВО как инструмент влияния на принятие решений. Это также имело бы положительный эффект и для других покупателей SAMP/T NG, поскольку дало бы возможность для наращивания объемов производства.

В то же время для Польши уже согласовали объемы европейских оборонных кредитов SAFE, поэтому потенциальную покупку SAMP/T NG придется либо финансировать самостоятельно, либо искать другие источники – а это может стать еще одним препятствием в диверсификации систем ПВО, отмечают аналитики.

США хотят перебросить Patriot из Европы

СМИ писали, что США неофициально попросили Польшу перебросить батарею Patriot на Ближний Восток.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя это сообщение, отметил, что батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, и перемещать их никто не планирует.

