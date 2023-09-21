Конгрессмены разочарованы тем, какую тактику выбрала администрация президента в этом вопросе.

Крупнейшие сторонники Украины в Конгрессе хотят, чтобы администрация Байдена более агрессивно проталкивала интерес США к войне, опасаясь, что двухпартийная поддержка помощи ослабевает.

Как пишет Politico, в последние недели высокопоставленные республиканцы в Палате представителей и лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл в частном порядке призвали советника по национальной безопасности Джейка Салливана и других должностных лиц администрации активизировать усилия по продвижению решения о дополнительной помощи Украине. Иначе Белый дом рискует потерять критическую поддержку, говорят три информированных источника издания.

"Какова наша цель?"

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, и учитывая то, что консерваторы Палаты представителей выступают против включения финансирования Украины в законопроект О государственных расходах, законодатели, включая демократических союзников Белого дома, говорят, что администрации нужно настойчивее проталкивать идею усиления поддержки Украины. Они хотят, чтобы Белый дом предоставил более веские аргументы как в отношении дополнительной помощи в размере 26 миллиардов долларов, запрос на которую он сделал, так и в отношении того, почему США должны поддерживать Украину и продолжающуюся войну.

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"Белому дому нужно быть более перспективным", - сказал конгрессмен Майк Роджерс (Алабама), возглавляющий Комитет по вооруженным силам и поддерживающий контакты с высокопоставленными должностными лицами Байдена.

Роджерс раскритиковал Белый дом за агонию из-за краткосрочных решений о военной помощи без четкого представления о том, что приблизит их к прекращению войны. "Байден всегда принимает правильное решение, но только через три-шесть месяцев, и это неотъемлемая проблема", - сказал он.

В среду Макконнелл раскритиковал публичное обращение Байдена по Украине. По его убеждению, оно продемонстрировало "робкое руководство" в этом вопросе.

"Байден обязан разговаривать со всеми американцами. Но большая часть его сообщений о высоких и абстрактных принципах, похоже, была создана для вашингтонских аналитических центров", - сказал Макконнелл в Сенате, повторяя, что он лично сказал об этом Салливану и министру обороны Ллойду Остину.

Среди сообщений, которые Макконнелл хочет подчеркнуть в Белом доме, есть те, которые касаются практических причин постоянной поддержки Украины США, важности победы Украины для европейской безопасности и конкуренции Америки с Китаем.

Лидеры Палаты представителей выступили с аналогичным посланием во время частной встречи на прошлой неделе с Салливаном, призвав его более четко определить, сколько помощи потребуется, чтобы Украина могла выиграть войну, а не просто поддерживать ее.

"Наши представители спрашивают: "Какова наша цель? И сколько еще нам придется это делать (поддерживать Украину - УНИАН)?" ,- сказал один законодатель на условиях анонимности.

Новейшая партийная дискуссия

Среди демократов также царит страх. Несколько законодателей выразили опасения, что в отсутствие более четкого видения Белого дома или внезапного значительного прогресса на поле боя, ключевые партнеры Республиканской партии в поддержке Украины в конце концов откажутся поддерживать Украину.

Подобное развитие нанесет ущерб Байдену, который в значительной степени полагается на законодателей-республиканцев, чтобы убедить избирателей в необходимости продолжения финансирования. Это также потенциально может превратить судьбу Украины в новейшую глубоко партийную дискуссию.

"Если в мире действительно существует моральная борьба, то это она. Разве это не та борьба, за которую стоит бороться и американцам? Именно так и должно быть в Белом доме. Нам нужен этот пыл и артикуляция", - сказал конгрессмен Джерри Коннолли, один из союзников Байдена.

Представители Белого дома защищали стратегию администрации, настаивая на том, что они провели Конгрессу такое же количество брифингов с тем же уровнем информации, что и на предыдущие запросы о помощи Украине. Они также сказали, что ответили на дополнительные вопросы и запросы об информации.

"В течение последних 18 месяцев мы постоянно информировали членов Конгресса в обеих палатах, обе партии о поддержке Украины... много раз в секретной обстановке. Таким образом, у любого члена Конгресса, который хочет получить дополнительную информацию, не будет проблем с этим", - сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Белый дом использовал трибуну в определенные моменты, чтобы говорить об Украине, например, в ООН на этой неделе. Кроме того, представители администрации говорили об Украине на пресс-брифингах и в телевизионных интервью в течение многих месяцев.

"Приоритетом для президента и администрации было донести до американского народа, почему это так важно", - сказал представитель Белого дома на условиях анонимности.

Во время закрытых встреч самые активные сторонники Украины выразили необходимость для Белого дома быть более открытым с членами палаты относительно своего долгосрочного видения войны, а не резко требовать больше денег каждые несколько месяцев.

"Мы являемся фундаментальной частью этого кошелька", - сказал один высокопоставленный законодатель Палаты представителей от республиканцев, предупредив, что без нового толчка Белого дома будет очень трудно одобрить дополнительную помощь вне текущего запроса. "Я думаю, что все это понимают", - добавил он.

Битва между добром и злом

Большинство опросов свидетельствуют о том, что большинство американцев все еще выступают за помощь Украине. Но опрос CNN в августе, который показал, что 55% опрошенных выступают против разрешения на дополнительное финансирование, потряс законодателей и экспертов по внешней политике, которые утверждают, что администрации Байдена нужно еще раз подчеркнуть, что поставлено на карту.

"Официальные лица Белого дома в основном рассматривают конфликт как битву между добром и злом, причем США твердо стоят на правильной стороне истории. Но, поскольку на это уходит все больше денег, некоторые призывают администрацию принять более прагматичный подход: рассматривать войну в Украине как инвестицию в укрепление собственной безопасности американцев", - пишет издание.

"Как будут выглядеть следующие 12 месяцев? Где мы реально можем быть?", - спросил сенатор Бен Кардин, обращаясь к администрации Байдена. "Им удалось сохранить общественную поддержку. Но мы знаем, что чем дольше это длится, тем сложнее становится", - добавил он.

Запрос администрации на 26 миллиардов долларов для Украины связан с более широкими баталиями по законопроекту О государственных расходах. Представители Белого дома и помощники обеих сторон выразили уверенность, что просьба в конце концов будет выполнена, хотя некоторые считают, что помощь разделят на две части.

Просьбы к более решительному президентскому посланию прозвучали накануне визита Зеленского в Вашингтон в четверг, когда он встретится с сенаторами в легендарном старом зале сената, с представителями Минобороны в Пентагоне, а затем с Байденом в Белом доме. Хотя Генеральная Ассамблея ООН-причина визита Зеленского в США - была запланирована задолго до запроса на дополнительное финансирование, визит украинского президента станет полезным для формирования политической поддержки.

"Поддержка Украины - неизменно относительно сильная - усиливается, когда происходит резонансное событие, например визит Зеленского, или хорошие новости с поля боя", - пишет издание.

"Я призываю любого члена Конгресса, который сомневается в этом курсе, убедиться в нем во время встречи с президентом Зеленским", - сказал в четверг Кирби.

Зеленский регулярно усиливает свои речи рассказами о жестокости России и ее непосредственной угрозе для всего мира, критики из Конгресса говорят, что Байден также должен говорить о реальных последствиях.

"От разговоров о "либеральном международном порядке " мне скучно. Ему (Байдену - УНИАН) нужно поговорить об опасностях для мира, в котором агрессия чувствует себя безнаказанной, о связи между миром и безопасностью на всех континентах. Он привел все эти аргументы как-то частично, но не согласованно с вниманием американской общественности", - сказал Эрик Эдельман, советник по обороне администрации Джорджа Буша.

Зеленский улетел в США

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. Лидер анонсировал важные переговоры в Вашингтоне сегодня, отметив, что среди важнейших вопросов будет усиление системы ПВО Украины.

"Сегодня важны переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины - среди топовых вопросов. Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все", - подчеркнул глава государства.

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