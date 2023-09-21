ПВО для Украины - среди срочных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в Вашингтоне сегодня, отметив, что среди важнейших вопросов будет усиление системы ПВО Украины.

Об этом отмечается в Telegram Зеленского.

"Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины - среди топовых вопросов. Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все", - подчеркнул глава государства.

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Кроме слов благодарности спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий, Зеленский поблагодарил страны, которые уже предоставили Украине противоракетные системы.

"Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть", - отметил украинский президент.

Украина нуждается в защите от ракет российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, сегодня во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины относительно очередной атаки российских оккупантов отметили, что удары были нанесены в несколько волн. В воздушное пространство Украины ракеты россиян входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

Кроме того, в 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Сообщалось о взрывах в Черкасской области, Киеве, Ровно и во Львовской области. Есть погибшие, раненые, поврежден ряд объектов.

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж убежден, что российские оккупанты накапливают ракетный потенциал для комплексных ударов. Враг хочет нанести Украине как можно больше вреда. Речь идет об аэродромах, портовом хозяйстве, зерновых терминалах и даже жилых комплексах.

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