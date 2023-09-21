Министр обороны Ллойд Остин поздравил Брауна с повышением и призвал Сенат принять еще 300 новых кандидатов на военные должности.

Большинство Сената США поддержало на голосовании 21 сентября главнокомандующего ВВС США генерала Чарльза К. Брауна на должность главы Генерального штаба США.

Сенат поддержал кандидатуру президента Джо Байдена Брауна на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов 83 голосами против 11.

Он станет вторым чернокожим офицером, который возглавит объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла два десятилетия назад. Браун - бывший летчик-истребитель, получивший опыт командования в Тихом океане на эту должность в период растущей напряженности в отношениях с Китаем.

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Министр обороны Ллойд Остин поздравил Брауна с повышением и призвал Сенат принять еще 300 новых кандидатов на военные должности.

Продвижение кандидатуры Брауна Байденом, о которой было объявлено в мае, последовало за назначением Остина первым чернокожим министром обороны США. Теперь два чернокожих американца впервые займут две высшие должности в Пентагоне, что является важной вехой для учреждения, которое разнообразно на более низких уровнях, но в основном белые мужчины занимают руководящие должности.

Отставка Марка Милли

Марк Милли был председателем Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его назначил экс-президент США Дональд Трамп. Полномочия Милли завершились в сентябре 2023 года.

Байден в мае этого года выдвинул кандидатуру Чарльза К. Брауна на пост главы Генштаба США.

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