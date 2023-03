Участники опроса также рассказали, с чем у них возникли проблемы во время общения с украинцами.

Восемь из десяти жителей Великобритании, которые приняли беженцев из Украины, имеют положительный опыт.

Опрос общественной организации More in Common показал, что 88% людей, принявших беженцев из Украины, сделали бы это снова. Только 3% заявили, что не стали бы этого делать, пишет The Guardian. Кроме того, 68% британцев оценивает положительно тот факт, что Великобритания приняла более 150 тысяч беженцев из Украины. Только 17% считают, что это плохо.

Британцы, принявшие участие в программе "Дома для Украины" оценили свое общее впечатление от нее на 7,72 балла из 10, а свои отношения с гостями из Украины - на 8,43.

В то же время поддержку от правительства и взаимодействие с местными властями они оценили на 5,04 балла и 5,86. "Когда приехал наш гость, нам пришлось все делать самим - банк, семейный врач, центр занятости, биометрическая виза и т. д", - сказал один из респондентов.

Проблемы у людей, которые приняли беженцев, возникали с помощью гостям с травмами, языковым барьером, разными пищевыми привычками и получением доступа к стоматологу.

"Это было тяжело. Но видеть, как маленькая девочка играет в саду, когда в ее родной стране идет война, и видеть, как она процветает здесь, - это останется со мной навсегда", - сказал один из участников опроса.

Беженцы из Украины в Великобритании

В ноябре в правительстве сообщали, что в Великобританию по украинской визе прибыли около 144 600 человек.

В конце лета стало известно, что более 40% украинских беженцев от войны смогли устроиться на работу в Великобритании.

В то же время в декабре The Times сообщала, что за один месяц количество бездомных украинцев выросло на 30% - все из-за истечения срока давности программы "Дома для Украины", которая позволяет гражданам Соединенного Королевства принимать украинцев не менее шести месяцев.

