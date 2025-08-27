Православный праздник сегодня носит народное название Анна Скирдница, а святую дня считают покровительницей девочек и женщин разных возрастов.

28 августа по новому церковному стилю в украинской православной церкви почитают святую Анну Пророчицу, а также чествуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах. День считается временем особого духовного очищения и укрепления веры, с ним связаны немало традиций и примет. О них, а также о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем ниже.

Что за праздник сегодня церковный отмечают в Украине - дата в новом и старом календарях

28 августа (10 сентября по старому стилю) - день памяти Анны Пророчицы, святой, которая свидетельницей события Сретение Господне.

Анна жила в I веке до н.э. В юности вышла замуж, но ее семейное счастье было недолгим - спустя 7 лет муж умер. Тогда она решила посвятить свою жизнь Богу и поселилась при Иерусалимском храме, начав вести строгую аскетическую жизнь. Она строго соблюдала пост и непрестанно молилась и днем, и ночью.

Когда Анне было уже 84 года, в храм пришли Дева Мария и праведный Иосиф - они, следуя закону, принесли 40-дневного Иисуса в храм. Анна и праведный Симеон имели дар пророчества, поэтому сразу узнали в малыше Мессию. Симеон рассказал Марии о великом предназначении ее Сына и что Он станет Спасителем мира. После этого Анна стала прославлять Иисуса и рассказывать о нем людям.

В Церкви есть обычай почитать всех святых - в день 28 августа вспоминают преподобных отцов Киево-Печерских, которые подвизались в Дальних пещерах.

Монахи стали первыми духовными подвижниками на земле Киевской Руси, именно их молитвенные и аскетические труды вдохновили следующие поколения на служение Богу.

В Дальних пещерах Киево-Печерской лавры покоятся мощи 49 святых, среди которых и основатель монастыря - преподобный Феодосий Печерский. Дальние пещеры также называют "Феодосиевыми". В число преподобных отцов входят монахи, которые совершали свои подвиги с XI по XV века. О них сохранилось очень мало сведений: имя, время жизни и то, как они служили – затворник, постник, схимник и другие. Также в пещерах хранятся около 30 мироточивых глав, а само место особенно почитаемо среди верующих.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

почитают преподобного Моисея Мурина;

вспоминают обретение мощей преподобного Иова Почаевского;

почитают великомученицу Шушанику (Сусанну), царицу Ранскую.

Какой сегодня церковный праздник согласно старому календарю, мы рассказывали ранее - 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы и почитают икону Успение Божией Матери Киево-Печерскую.

С какими молитвами обращаются в праздник, что можно и чего нельзя делать сегодня

Святую Анну Пророчицу называют покровительницей девочек, женщин, вдов, монахинь и младенцев. В молитвах к святой обращаются, если вдруг заболел ребенок, нужна помощь и силы, просят утолить печаль и избавить от душевной скорби, бед и напастей.

К святым отцам Киево-Печерским в этот день обращаются с просьбой: "Молите Бога за нас!".

Народное название дня - Анна Скирдница, так как в это время обычно заканчивали жатву, а последние снопы складывали в скирды. В народе 28 августа считается праздничным днем, когда можно накрывать стол и приглашать гостей.

Также сегодня благоприятный день для торговли и заключения сделок - договоры, подписанные сегодня, будут особенно прибыльными.

28 августа Церковь напоминает, что недопустимы ругань, злость, клевета, осуждение и зависть. Нельзя жадничать, мстить, отчаиваться, отказывать просящему.

Существуют и особые народные запреты:

лучше в этот день не давать клятв и обещаний - их будет трудно выполнить;

нельзя делать покупки на последние деньги - можно привлечь нищету.

не стоит предлагать руку и сердце или венчаться в этот день - брак будет недолговечным.

Также не рекомендуют сегодня отправляться в дальние или незнакомые места, так как есть риск заблудиться. Мужчинам, встретившим по пути тещу, советуют вернуться домой, иначе день пройдет без удачи.

Один из запретов дня также касается женщин - на Анну Скирдницу им запрещается работать, считается, что день нужно посвятить духовному развитию.

Приметы 28 августа

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время, а также какой будет зима:

день погожий и солнечный - в ближайшее время будет тепло;

гроза в этот день - к теплой осени;

на березе пожелтели листья - иди за опятами;

дикие гуси и журавли еще не улетели - зима будет поздней и мягкой.

Если орехи хорошо уродили, но вот грибов практически нет, то зима будет снежной.

