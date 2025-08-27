Недавно артистка побывала на свадьбе сестры-военной.

Известная украинская певица Камалия поделилась подробностями службы своей двоюродной сестры, которая недавно вышла замуж. На свадьбе присутствовала и сама артистка.

В интервью M1 исполнительница призналась, что свадьба сестры была довольно скромной и простой со своей атмосферой. На празднике кроме семьи были и друзья-военные молодоженов.

"Они познакомились в кругу военных. Я была на свадьбе. Подарила деньги. А моя незамужняя племянница поймала букет невесты. Так что, думаю, буду скоро еще гулять", - поделилась Камалия.

Сама она не вставала в очередь за букетом невесты. По ее словам, она пока не готова к отношениям после недавнего развода с миллиардером Захуром. Пара прожила в браке более 20 лет.

Камалия также рассказала, что почти сразу после свадьбы ее родственница отправилась на фронт, чтобы продолжить нести службу. Женщина выполняет боевые задачи на Харьковском направлении.

Сестра Юлия - не единственный близкий человек артистки, который воюет. Недавно Камалия сообщила, что за время полномасштабного вторжения похоронила четырех родных дядей. Также военную службу несет двоюродный брат певицы, который, несмотря на ранения, посетил вышеупомянутую свадьбу сестры.

