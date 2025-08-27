В эту пятницу украинская делегация во главе с руководителем ОП должна прибыть в Нью-Йорк.

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком действительно на этой неделе прибудет в Нью-Йорк, чтобы встретиться с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал глава государства, продолжается дипломатическая работа Офиса президента, МИД Украины и СНБО с партнерами, которые поддерживают необходимость формата встречи на уровне лидеров для окончания войны.

"Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает, что надо давить и принуждать Россию к реальным шагам.

Зеленский повторил, что Россия должна закончить войну, которую начала, которую продолжает.

"Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина, со своей стороны, будет максимально готовой - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию.

"Вчера Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Я благодарю за поддержку. Завтра - встречи в Швейцарии. В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа", - отметил Зеленский.

В частности, будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности.

"Задача - ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом - рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - заявил Зеленский.

Россия срывает переговорный процесс

Как писал УНИАН, ранее президент Зеленский заявил, что "россияне дают негативные сигналы" относительно прямых переговоров о мире между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что вместо встреч на высоком уровне россияне сосредоточены на продолжении террора против Украины.

Учитывая это, Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и принудить к реальной дипломатии.

Тем временем Украина с партнерами работает над архитектурой послевоенных гарантий безопасности, отметил президент.

