Треть приехавших - граждане Украины, вынужденные покинуть родину из-за российского вторжения.

Иммиграция в Великобританию взлетела на рекордный уровень: за год, с июня 2021-го по июнь 2022 года, разница между приехавшими и уехавшими составила 504 тыс. человек.

Треть приехавших - граждане Украины, вынужденные покинуть родину из-за российского вторжения. Такова оценка британского Бюро национальной статистики - впрочем, ведомство признает, что оценка может быть неточной, передает Би-би-си.

Бюро национальной статистики (ONS) отметило, что на иммиграцию в этот период - вторая половина 2021-го и первая половина 2022 года - сильно повлияли, во-первых, отмена антиковидных ограничений и, соответственно, всплеск числа отложенных из-за пандемии приездов, а также прием беженцев из Украины, Гонконга и Афганистана.

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За первые месяцы войны британские визы по процедуре помощи украинским беженцам, по данным МВД Британии, получили 89 тыс. человек, а всего за этот год в Британию въехали почти вдвое больше украинских граждан - 170 тыс.

"В отсутствие надежных подтверждений обратного, мы предполагаем, что прибывшие из Украины останутся здесь дольше, чем на 12 месяцев, и поэтому включены в наши оценки [долгосрочной] иммиграции", - пояснило ONS, добавив, что эта оценка может быть и пересмотрена по мере поступления новых данных.

Прием украинских беженцев в Великобритании

Вскоре после начала российского вторжения правительство Великобритании заявило о намерении принять как можно больше украинских беженцев.

Для этого Лондон открыл три схемы: по одной из них ("Ukraine Family Scheme") в Британию могут приехать родственники жителей страны, по другой ("Homes for Ukraine") - те, кто найдет спонсора, готового их разместить. Третья схема позволяет продлить пребывание в Великобритании тем украинцам, у которых британская виза уже была.

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