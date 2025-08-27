Имеющееся количество самолетов F-16, которые имеет Украина, засекречено, подчеркнул Селезнев.

Информация об авиационном парке Сил обороны Украины закрыта, и сейчас можно лишь предполагать, сколько у нас есть боевых самолетов и каких именно. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV, комментируя заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, что страна может передать Украине несколько истребителей F-16 уже в следующем месяце.

"Относительно быстрой передачи Украине самолетов активно работает наш дипломатический корпус, ища определенные компромиссные решения, чтобы мы получали вовремя и в достаточном количестве то самое важное вооружение, которое помогает нам не только уничтожать вражеские цели непосредственно на территории РФ или на временно оккупированных территориях нашей страны. Эти истребители для нас являются вспомогательными в вопросе усиления противовоздушной и противоракетной обороны. Конечно, сейчас мы не знаем, какое именно количество тех самых самолетов будет передано, но в любом случае, надеюсь, что они для нас точно станут вспомогательными", - отметил Селезнев.

По его словам, в любом случае наши европейские друзья имеют последовательную позицию для того, чтобы максимально усиливать боевой потенциал украинской армии.

"Потому что как по мне, это наиболее весомая и действенная гарантия будущего пространства безопасности над территорией нашей страны. Потому что любые соглашения, даже какими бы масштабными, обнадеживающими они ни были, - ничто, если мы не будем иметь соответствующих ресурсов, чтобы оружием защищать нашу территориальную целостность и обеспечивать нашу независимость. Любые политические видения - они ничто без оружия. Поэтому оружие является сейчас ключевым аргументом, который в том числе влияет на переговорную позицию Кремля, Путина непосредственно", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что количество самолетов F-16, которые имеет Украина, засекречено, хотя ранее уже озвучивалось официальными лицами государства, что Украине нужно иметь на вооружении не менее 130 единиц истребителей типа F-16.

"Конечно, такого количества мы не имеем. Но мы имеем, кроме F-16, еще французские модели самолетов (о Mirage 2000), которые так же выполняют соответствующие задачи на территории нашей страны, а также по целям в РФ. Разные цифры появляются, но официальных сводок в открытых источниках я не видел. Так что мы можем лишь предполагать, сколько и чего имеем. Но пока это гораздо меньше, чем мы нуждаемся", - сказал Селезнев.

Он добавил, что Украина также модернизирует свои МИГи.

"Конечно, не происходит это слишком быстро. Но мы действуем в тех условиях и используем те ресурсы, которые есть у нас в наличии. Мы не можем, как говорится, прыгнуть выше своей головы, но используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы максимально усилить авиационную компоненту украинских Сил обороны. Подробная информация об этом также не доступна широкой общественности", - прокомментировал Селезнев.

Бельгия передаст Украине F-16

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 августа, находясь в Одессе министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сказал, что его страна может передать Украине истребители уже в следующем месяце. Он уточнил, что речь идет о "нескольких F-16".

Напомним, что весной министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Украина должна раньше получить обещанные истребители четвертого поколения F-16. По его словам, страна попытается поставить F-16 до установленного срока. Министр отметил, что Бельгия будет ведущей страной в "коалиции желающих" и будет оставаться в коалиции стран, которые поставляют Украине истребители F-16.

В конце 2023 года Бельгия объявила о том, что передаст Украине 30 единиц американских истребителей F-16. В апреле 2025 года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил, что уже в этом году в Украину поедут первые F-16, обещанные еще в конце 2023-го. Но заметил, что только "на запчасти". А что касается боеспособных истребителей, то, по его словам, они могут быть поставлены уже в следующем, 2026 году.

