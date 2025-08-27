Генерал также прокомментировал стремительное увеличение ядерного арсенала Китая.

Силы ядерного сдерживания России почти полностью модернизированы. Война РФ против Украины в целом не привела к их ослаблению.

Такую оценку дал заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара в разговоре с представителем Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

"Средства, которые они выделяют на ядерное сдерживание, по-прежнему имеют приоритет над делами, касающимися Украины", – добавил Джебара.

Видео дня

Он также прокомментировал стремительное увеличение ядерного арсенала Китая. Генерал-лейтенант сказал, что находится на своей должности около двух лет. И за это время Пекин нарастил свои силы ядерного сдерживания в эквиваленте, равном всему ядерному арсеналу Великобритании.

Ядерное оружие России

По данным из открытых источников, Россия обладает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Речь идет о более чем 5977 боеголовках. При этом часть из них уже списана и подлежит утилизации.

По оценкам Федерации американских ученых, межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, у России 1185 единиц, писало ВВС. Баллистических ракет, которые запускаются с подлодок – 800, а таких, которые запускаются с бортов стратегической авиации – 580 единиц.

При этом ядерный арсенал стран-членов НАТО составляет 5943 боеголовки, из которых 5428 принадлежат США.

Вас также могут заинтересовать новости: