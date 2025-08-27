Шведский дипломат опасается, что требования Путина относительно территорий, предусмотренные его мирным соглашением, имеют целью не допустить, чтобы Украина развивалась как государство.

Установление мира в Украине должно начинаться с прекращения огня, считает бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Он раскритиковал "всеобъемлющее" мирное соглашение, которое предлагает российский диктатор Владимир Путин и которое поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Economist.

Издание напомнило, что Путин отверг просьбу Трампа прекратить огонь в Украине, а взамен предложил "всеобъемлющее" соглашение, которое учитывает все его претензии. После этого Трамп тоже начал говорить о мирном соглашении, отказавшись от идеи прекращения боевых действий.

По словам президента США, подталкивание воюющих сторон к заключению соглашений является "достойным занятием", поскольку оно противоположно "бессмысленной и расточительной" войне.

Однако, говорится в материале, как свидетельствуют примеры из истории, это его утверждение можно поставить под сомнение. Это подчеркивает Бильдт, который имеет непосредственный опыт в том, как заканчиваются войны, ведь в 1995 году он был европейским сопредседателем переговоров под руководством США в Дейтоне, штат Огайо, которые имели целью прекращение трехлетнего конфликта в Боснии.

Шведский эксперт опасается, что требования Путина по территории, предусмотренные его мирным соглашением, имеют целью не допустить, чтобы Украина развивалась как государство. Он также не доверяет призыву российского диктатора решить все споры сразу, ведь это требует быстрого решения сложных проблем, например, статуса украинских земель, контролируемых Россией, еще до того, как будет достигнут мир.

По мнению Бильдта, искреннее желание мира должно начинаться с перемирия, что позволит "шаг за шагом" работать над такими вопросами, как поставки электроэнергии в Украину, судьба военнопленных, похищенных украинских детей, санкции. По опыту Бильдта, мир должен начинаться с минимальных требований к каждому, но не с максимальных требований одной стороны.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению американского дипломата Ричарда Хааса, сосредоточение на всеобъемлющем мирном соглашении, а не на прекращении огня является опасным. Он отметил, что главным приоритетом должна быть остановка боевых действий, а не попытки решить все спорные вопросы сразу. "Это большая тактическая ошибка - исключать прекращение огня и переходить непосредственно к окончательному статусу, потому что это скорее всего продолжит войну и усложнит, если не сделает невозможным, успех", - подчеркнул Хаас.

Также влиятельный представитель Республиканской партии США Майк Помпео, который занимал должность государственного секретаря (глава МИД) во времена первой президентской каденции Дональда Трампа, очертил неприемлемый вариант мирного соглашения. Он, в частности, сказал, что Украине все же придется пойти на "сложные компромиссы", поскольку "война зашла в тупик", но в любом случае Украину нельзя заставлять признавать российский суверенитет над оккупированными территориями. Кроме того, Помпео предостерег Америку от юридического признания российских завоеваний.

