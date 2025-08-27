Европейцев вдохновил украинский опыт первого этапа полномасштабной войны.

Страны Европейского Союза активно изучают возможность восстановления болот вдоль восточной границы, чтобы обезопасить себя от потенциального российского вторжения. Этот подход сочетает два ключевых приоритета - оборону и защиту климата, сообщает издание Politico.

Идея возрождения водно-болотных угодий базируется на опыте Украины. В феврале 2022 года, когда российские войска двигались на Киев, украинский консультант по обороне Александр Дмитриев инициировал подрыв дамбы на реке Ирпень. Это восстановило заболоченную пойму, осушенную еще в советское время. Как следствие, продвижение российских войск с севера было остановлено, а мировые СМИ показали кадры танков, погрязших в грязи. Дмитриев отметил: "В принципе, это остановило российское наступление с севера".

Теперь пример Украины вдохновляет страны восточного фланга НАТО на аналогичные меры. Ведь, по словам специалистов, восстановление болот не только создает естественный оборонительный барьер, но и помогает в борьбе с изменением климата. В общем, торфяные болота - эффективные природные хранилища CO2, поглощающие углекислый газ и одновременно ограничивающие продвижение тяжелой техники. В свое время половина болот ЕС была высушена для сельского хозяйства, что не только освобождает землю для посевов, но и увеличивает выбросы парниковых газов.

Торф, формирующийся в болотах, способен удерживать большое количество углерода - вдвое больше, чем леса. Однако при осушении болота начинают выделять углерод, способствуя глобальному потеплению. По данным ЕС, в 2022 году из осушенных торфяников было выброшено 124 миллиона тонн парниковых газов - почти столько же, сколько ежегодные выбросы Нидерландов.

Новый Закон ЕС о восстановлении природы требует восстановить 30% деградированных торфяников к 2030 году и 50% - к 2050 году. До сентября 2026 года 27 правительств должны представить планы по реализации этих целей. На восточном фланге НАТО восстановление болот может стать относительно простой и недорогой мерой для одновременного достижения оборонных и экологических целей.

Большинство торфяников ЕС сосредоточено вдоль границы НАТО с Россией и Беларусью - от финской Арктики через страны Балтии до Польши. Заболоченная местность затрудняет движение военной техники, как показал недавний трагический случай в Литве, где четверо американских солдат погибли, увязнув на бронированном транспортном средстве M88 Hercules.

"История демонстрирует эффективность болот в военном деле. Они останавливали армии на протяжении веков - от германских племен, которые заманили римские легионы в ловушку в 9 году нашей эры, до советско-финской войны 1940-х годов. Стратегическое увлажнение осушенных торфяников, которое используется для обороны, было бы новым подходом для ЕС и НАТО", - считают специалисты.

Сейчас, по данным СМИ, Финляндия и Польша активно изучают восстановление водно-болотных угодий как многоцелевое мероприятие. В частности, Минобороны Польши сообщило, что проект "Восточный щит" стоимостью 10 миллиардов злотых (более 2,3 миллиарда евро) предусматривает защиту окружающей среды через формирование торфяников и облесение приграничных территорий.

Сейчас в Польше Министерства обороны и окружающей среды, а также ученые обсуждают возвращение водно-болотных угодий вдоль восточной границы. Эколог Виктор Котовский отмечает, что это одновременно будет способствовать восстановлению природы и защиты климата. Государственный секретарь Министерства обороны Цезарий Томчик подтвердил: "Природа - наш союзник, и мы хотим ее использовать".

В Финляндии депутат от правящей партии Национальной коалиции Паули Аалто-Сеталя подала предложение восстановить торфяники для укрепления восточной границы и борьбы с изменением климата. Она подчеркнула, что природа всегда использовалась для обороны страны, и восстановление болот сделает переход вражеских сил тяжелее. Министерства обороны и окружающей среды Финляндии планируют запустить пилотный проект уже этой осенью.

Зато правительства стран Балтии пока не проявляют особого интереса. В Литве восстановление водно-болотных угодий только обсуждается, а в Эстонии и Латвии планы оборонительных линий учитывают природные препятствия, но без масштабного восстановления торфяников. Ученые видят потенциал, ведь 10% территории Балтии покрывают торфяники, а восстановление часто является относительно простым.

Франциска Таннебергер из немецкого Центра болотных угодий Грайфсвальда объясняет, что военное применение ускоряет процесс восстановления, который обычно длится от пяти до десяти лет. Приоритетность обороны позволяет ускорить восстановление торфяников, что положительно влияет на климат.

Однако сопротивление местных жителей существует. В Эстонии проект был приостановлен из-за опасений наводнений и уничтожения лесов. Экологи уверяют, что основная угроза - сельское хозяйство. Начальные проекты в Финляндии и Польше ориентированы на государственные земли, минимизируя конфликты с фермерами.

В Германии большинство торфяников высушено, поэтому Бундесвер относится к этой идее осторожно. Водно-болотные угодья могут ограничивать движение войск НАТО, но стратегическое заболачивание остается проверенной веками тактикой обороны. В то же время эксперты подчеркивают, что "болота для безопасности" не заменяют традиционную оборону. Они не способны остановить дроны или ракеты, а война наносит вред природе. Пример Украины показал, что внезапное затопление территорий имеет экономические и экологические последствия. Однако правительства ЕС могут планировать восстановление торфяников бережно, учитывая потребности природы, фермеров и армий.

"Восстановление болот вдоль восточной границы ЕС может стать эффективным сочетанием оборонной стратегии и борьбы с изменением климата, а опыт Украины демонстрирует его реальную эффективность", - констатирует Politico.

Российская угроза для Европы

Напомним, военные эксперты и политики неоднократно заявляли, что РФ намерена напасть на страны ЕС. В частности, есть мнение, что к 2030 году в Европе может возникнуть масштабный военный конфликт из-за российской угрозы, которая продолжает распространяться.

Поэтому, например, ключевыми целями Франции является материальная и моральная подготовка к потенциальной большой войне - предлагается увеличить расходы на оборону для перевооружения и повышения устойчивости страны.

