С 30 сентября многие украинцы в Польше могут оказаться в затруднительном положении.

С 30 сентября около 900 тысяч украинцев в Польше могут лишиться права на защиту, легальную работу и медицинское обслуживание наравне с поляками.

Причиной этому является вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам. Соответствующее заявление сделал польский журналист Марек Сиерант в эфире программы "Суперпозиция".

"Приостановкой существующего с 2022 года закона о помощи украинцам президент Навроцкий доводит до того, что с 30 сентября все находящиеся под защитой польского государства украинцы перестают находиться здесь легально", – сказал он.

По его словам, это означает, что украинцы не будут иметь права на защиту, наравне с поляками пользование медициной, а также не имеют права легально работать.

"Должны легализоваться, а это достаточно сложно. В таком положении могут оказаться 900 тысяч украинцев", – подытожил Сиерант.

Украинцы в Польше: что надо знать беженцам

На днях недавно вступивший в должность президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. Глава польского государства заявил, что помощь "800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше".

В Европейской комиссии не стали комментировать это вето, однако сказали, что решение о поддержке беженцев из Украины каждая страна принимает самостоятельно.

"В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые им пользуются, необходимую помощь в области социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов", – сказал представитель Еврокомиссии.

В Посольстве Украины в Польше уже дали разъяснение о ситуации. Там подчеркнули, что согласно с решением Совета Европейского Союза, режим временной защиты украинцев действует до марта 2027 года, и Польша должна его придерживаться.

