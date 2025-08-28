Предыдущий такой случай был в воскресенье.

Во вторник, 26 августа, Соединенные Штаты Америки в четвертый раз за последнюю неделю поднимали истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который летел вблизи Аляски.

Об этом сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD). Командование отправило самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135 для точной идентификации российского борта.

"Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая деятельность России в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что зона идентификации противовоздушной обороны Аляски начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство. Она представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности.

"NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и принятия соответствующих мер. NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", – добавили в командовании.

Перехват российских самолетов вблизи Аляски

20 августа военные Соединенных Штатов зафиксировали и перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Тогда в небо поднимали два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

Аналогичный случай произошел 21 августа. А уже 24 числа США в третий раз отправили авиацию для идентификации и перехвата российского самолета возле Аляски.

