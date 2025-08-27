После инцидента звезда эмоционально обратилась к своим поклонникам.

Украинская певица Анна Тринчер, известная по хитам "Зірочка палай" и "Півонії", ошеломила историей, которая случилась с ней во время концерта в Тернополе. Как выяснилось, на звезду хотели напасть неизвестные мужчины.

В своем блоге в Instagram певица поделилась видео, как несколько фанатов начали вести себя неадекватно и пытались вскарабкаться на сцену к артистке. К счастью, сработала охрана, остановив этих мужчин. Сама же Анна не успела пострадать.

Несмотря на это артистка сообщила, что очень испугалась за себя, хотя и не сразу поняла все масштабы инцидента.

"Я очень испугалась, если честно... Что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию", - написала Тринчер.

Вместе с тем на исполнительницу начал сыпаться хейт в комментариях. Пользователи соцсетей отмечают, что Анна якобы сама виновата в ситуации, ведь провоцирует мужскую аудиторию своим откровенным нарядом.

Тринчер ответила на эти упреки, заявив, что внешний вид женщины не может быть оправданием насильственного или агрессивного поведения. Она подчеркнула, что подобные комментарии лишь подпитывают культуру оправдания преступников и унижения женщин.

"Это вообще сюр, что по сегодняшнее современное время есть огромное количество именно женщин, которые оправдывают какие-то ужасные поступки мужчин вот таким образом", - написала артистка.

Напомним, что недавно Анне Тринчер исполнилось 24 года. Певица показала, какой ценный подарок сделала себе на день рождения.

