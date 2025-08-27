Продюсер заговорила о пережитом физическом насилии в отношениях с певцом.

Украинский продюсер Алена Мозговая впервые откровенно рассказала свою версию того, что стало настоящей причиной расставания с певцом Александром Пономаревым.

"Не та история, которую я бы хотела обсуждать… Почти 10 лет жизни. Но их же никуда не денешь, они были. И единственное, как я говорю, положительное в этой истории - это моя любимая доченька Евгения. Все остальное было так себе", - призналась она в интервью Алине Доротюк.

Ранее сам Пономарев неоднократно заявлял, что они разошлись из-за измен Мозговой. Продюсер подтвердила появление нового мужчины в жизни, однако заявила, что их отношения были платоническими:

"Физической измены в классическом варианте, который предусматривает драматизм ситуации, не было".

По ее словам, этот мужчина проявлял к ней внимание, которого она не знала, - дарил цветы и подарки.

"Саша такого не делал. Цветы он мне не дарил, потому что он говорил, что это "телячьи нежности", и не надо баловать. Подарки - так же… Я жила на каком-то автопилоте и занималась работой… И тут вдруг я почувствовала, что ой, ничего себе, так бывает? Мне казалось, что я влюбилась. Но на самом деле, эти отношения были абсолютно платоническими, можно сказать, наивными и детскими", - рассказала Мозговая.

Вместе с тем, как она добавила, именно они дали ей силы уйти от Пономарева: "Наконец-то закрыть эту историю и начать все сначала".

Также в разговоре с ведущей продюсер заговорила о пережитом физическом насилии в отношениях с певцом.

"Все абьюзеры одинаковы. Мы можем слушать миллион историй, но в базе все одинаково - унизить, заставить тебя извиняться за то, что ты не делала. На самом деле это садизм… Почему женщины не уходят? Я не знала, куда я могла пойти. Сначала финансово не знала, как. У меня уже было двое детей, и я понимала, что дождаться от него (Пономарева - УНИАН, что-то будет нереально. А потом уже, когда появилась у меня финансовая независимость, я думала об уходе, но всегда не хватало сил", - сказала Мозговая.

Хотя, как добавила продюсер, на тот момент она уже больше сопротивлялась и не просто терпела, а могла "дать сдачи". На уточняющий вопрос, доходило ли до физического насилия, Мозговая ответила: "Да".

"Как-то все по инерции было. А потом появились внутренние силы, думаю, все, нужно это заканчивать. Я пришла и честно, смотря в глаза, сказала, что я влюбилась и что мне нужно идти", - вспомнила она.

Отвечая на вопрос, почему она столько лет молчала об этом, Мозговая сказала, что ее попросили старшие дочки: "Сейчас они уже две взрослые женщины, и я могу говорить все, что угодно".

Напомним, ранее Алена Мозговая приоткрыла правду о сложных отношениях с Александром Пономаревым.

