Это связывают с истечением срока действия программы "Дома для Украины".

В Великобритании количество бездомных беженцев из Украины за месяц выросло на 30%.

Это связано с тем, что принимающие семьи прекращают поддержку тех, кто бежит от войны, пишет The Times. В рамках программы "Дома для Украины" семьи обязались оказывать поддержку украинцам в течение как минимум шести месяцев в обмен на государственную поддержку в размере 350 фунтов стерлингов в месяц.

По истечению этого срока, количество украинских семей, ищущих экстренное жилье, резко возросло.

Видео дня

По правительственным данным, более 2000 семей с детьми и 900 человек в настоящее время официально признаны бездомными, что на 800 человек больше, чем в прошлом месяце .

По данным источника газеты в правительстве, Министр жилищного строительства Майкл Гоув ведет переговоры с Министерством финансов об удвоении выплат принимающим семьям. По его мнению, это обойдется дешевле, чем поиск нового жилья для беженцев.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики в ноябре, показали, что у украинцев возникли проблемы с арендой жилья, поскольку у них нет поручителя или рекомендаций. Некоторые сменили адрес с момента прибытия в страну из-за "трудностей в отношениях" со своим спонсором.

Беженцы из Украины в Великобритании

По данным правительства, по состоянию на 14 ноября в Великобританию по украинской визе прибыло около 144 600 человек. Более 105 000 человек прибыли по программе "Дома для Украины".

Украинским беженцам разрешено три года находиться в Великобритании, работать и иметь доступ к государственным услугам.

В августе сообщалось, что в Британии более 40% украинских беженцев смогли устроиться на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: