В общей сложности, из Украины в Великобританию прибыли более 100 тыс. человек.

Четверо из десяти украинских беженцев, которые приехали в Великобританию с начала войны, уже нашли работу.

Об этом сообщило Бюро национальной статистики (ONS). Около 37% респондентов заявили, что у них достаточно денег, чтобы прокормить себя в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 26%, которые имели такую уверенность в апреле, передает Би-би-си.

Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа. Такие данные получены в результате повторного опроса ONS 1132 украинок и украинцев, проведенного в период с 20 июля по 4 августа.

Відео дня:

В общей сложности, из Украины в Великобританию прибыли более 100 тыс. человек по двум визовым схемам - "Воссоединение с семьей" и "Дома для украинцев".

По первой схеме, спонсором британской визы для своих родственников могут стать украинцы, проживающие в Великобритании, по второй - спонсором визы может быть любой житель Великобритании, вне зависимости от гражданства. При этом человеку необходимо иметь разрешение на пребывание в Великобритании в течение не менее чем шести месяцев и обладать свободной комнатой, квартирой или домом.

Опрос, проведенный ONS, должен оценить степень устроенности украинских беженцев и уровень адаптации к новым условиям.

31-летняя Вероника Кеева переехала в Великобританию в мае со своей 4-летней дочерью и быстро нашла работу координатора проекта в Суиндоне. В разговоре с Би-би-си она назвала свой опыт поиска работы замечательным и особенно отметила помощь местного совета и центра занятости, а также советы ее спонсоров.

Вероника рассказала, что ее поддерживали не для "галочки", действительно отвечая на вопросы и дав возможность подстроить график работы под нужды ее дочери.

Отец Вероники остался в Украине, он служит в армии, но до войны несколько лет жил в Великобритании. Она говорит, что для нее большая честь посетить места, где побывал ее отец.

Иванна Воронцова сейчас живет со своими тетей и дядей в Уокинге, но отметила, что беспокоится о своих родителях, которые все еще живут в Украине, в пяти часах езды от польской границы.

Иванна начинает каждый день с того, что звонит домой и разговаривает с родителями. Она сказала, что даже несмотря на то, что они находятся далеко от мест основных боев, они все время слышат сигналы воздушной тревоги и каждый день просыпаются, не зная чего ожидать в ближайшие часы.

Она рассказала Би-би-си, что устроилась на работу в службу поддержки студентов в Уокинге, и ей было легко адаптироваться к жизни в Великобритании.

"Все люди, которых я здесь встретила, были милы и говорили мне слова поддержки. Я люблю эту страну", - сказала Иванна.

39-летняя Ольга Белоглазова уехала из Каховки на юге Украины в марте вместе с мужем и тремя детьми. Сначала семья приехала в Латвию, где пробыла два месяца, а затем, когда Великобритания открыла визовые программы, они через "Фейсбук" смогли найти спонсора, предложившего им дом в Саттон-Баннингтоне, графство Ноттингемшир (центральная Англия).

Они были очень тронуты, когда прибыли и увидели, что хозяева дома украсили свою улицу украинскими флагами.

"Мы почувствовали себя такими желанными гостями", - поделилась Ольга.

В Украине она работала в агентстве цифровой рекламы, но теперь собирается сменить сферу деятельности и стать сиделкой. "Я действительно хочу это сделать", - сказала Белоглазова.

Беженцам, получившим визу, разрешается оставаться в Великобритании на срок до трех лет, а попав в Великобританию, украинцы имеют право на работу, доступ к льготам, образованию и здравоохранению.

По правилам программы "Дома для украинцев", минимальный срок, на который спонсоры могут пригласить беженцев к себе домой или разрешить пожить в свободном жилье, составляет полгода. И еще один недавний отчет ONS показал, что четверть спонсоров не собираются продлевать этот срок дольше, то есть многим беженцам уже в ближайшие пару месяцев нужно будет искать новое жилье.

Для многих спонсоров такое решение связано с сильнейшим за последние десятилетия удорожанием жизни - огромными счетами за электроэнергию и газ и двухзначной инфляцией.

При этом ровно столько же спонсоров заявили, что готовы продлить пребывание в своих домах беженцев дольше, чем на полгода.

Украинские беженцы также говорят о проблемах со знанием английского языка, что мешает им и в поиске работы и в социализации.

Кроме того, для некоторых должностей необходимо предоставить ряд специальных документов, например справки об отсутствии судимости. На беженцев нет записей в системе британского правосудия, а украинские сертификаты из-за войны трудно получить. В частности, с такими проблемами сталкиваются украинцы, которые хотят устроиться на работу в школы или детские сады.

Однако, несмотря на это, последний опрос показал, что 93% граждан Украины, которые приняли участие в первом, апрельском опросе, остаются в стране, хотя большинство респондентов тогда заявили, что не понимают, как подать заявление на продление или изменение своей визы или на какие государственные льготы они могут претендовать.

Как сообщал УНИАН, 23 августа управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН заявило, что война РФ против Украины вызвала крупнейшее с момента окончания Второй мировой войны движение беженцев. Там отметили, что после начала полномасштабного вторжения России почти треть из 44-миллионного населения Украины была вынуждена покинуть свои дома.

Вас также могут заинтересовать новости: