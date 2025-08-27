Украина в противовес российским КАБам имеет только французские HAMMER, американские JDAM, которых получает фактически единицы в неделю.

Три тысячи ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могли бы изменить ситуацию именно на поле боя, уверен военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Об этом он сказал в эфире "24 Канала", комментируя информацию американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент США Дональд Трамп готовится снять ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет против России.

"Есть информация, что США могут нам сейчас передать или продать за европейские деньги 3 350 ракет ERAM. Это фактически ракета-бомба, КАБ с двигателем если проще объяснять, с дальностью до 400-450 км. Это очень и очень важное средство, которое нам бы прежде всего могло бы изменить ситуацию именно на поле боя. Потому что как раз КАБов с дальностью несколько сотен километров для украинских сил обороны, для авиации украинской точно не хватает", - отметил Самусь.

Он отметил, что россияне нас забрасывают своими КАБами уже несколько лет. Украина же в противовес российским КАБам имеет только французские HAMMER, американские JDAM, которых получает фактически единицы в неделю.

"И 3350 ERAM, если это будет в масштабе года, - это уже что-то хотя бы примерно то, что нам нужно. Плюс еще украинские разработки, которые я надеюсь, через некоторое время также станут в бой", - сказал эксперт.

Он выразил сомнение, что Трамп позволит применять ERAM по российской территории. Самусь отметил:

"По мнению Трампа и его команды, какой-то конкретный шаг, который уже реализован, не может использоваться как карта на переговорах. И поэтому я очень сомневаюсь, что на данный момент, когда Трамп не теряет надежду все же уговорить, убедить, надавить на Путина, позволит бить по российской территории. С другой стороны, нам бы если просто передали/продали эти 3 тыс 350 ракето-бомб ERAM и мы бы били ими просто по фронту на всю глубину включая Крым. Этого уже было бы достаточно для того, чтобы использовать их эффективно".

Относительно ударов по российской территории, по его словам, было бы неплохо, чтобы работали наши продукты - украинские ракеты и дроны.

"Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серию и будет эффективна, то нам не надо никакие разрешения. Вот самое главное - бить по России, не ожидая разрешений, или чтобы нас или наши способности использовали за столом переговоров. Не надо нас использовать, лучше мы используем свой "Фламинго" или "Длинный Нептун", чтобы у нас были козырные карты", - прокомментировал Самусь.

По его словам, это "очень и очень смелая" заявка, чтобы производить 7 штук "Фламинго" в день.

"С дальностью 3 тыс км. С боезарядом 1 тыс кг. Это очень важный аргумент для того, чтобы пройтись по российским объектам, да еще и до Урала точно. Это фактор, который реально может изменить ситуацию в этой войне. Например, в экономике России, которая и так сейчас страдает от украинских ударов... Это все делают сейчас дроны. А если бы добавить ракеты. Прилет одного "Фламинго", я думаю, что после такого удара НПЗ российский не мог бы просто долгое время продолжать свою работу. Я не говорю уже об ударе по Елабуге, где производят "Шахеды" - несколько "Фламинго" могли бы изменить ситуацию на долго", - сказал Самусь.

В то же время он подчеркнул, что сейчас вопрос в том, сможет ли эта ракета прорвать российское ПВО и дойти до важного объекта, ударить точно в цель, преодолев 3 тыс км. Эксперт сказал:

"Если он будет эффективным, я думаю, за количеством дело не станет".

Ракеты ERAM для Украины

Как сообщал УНИАН, 24 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition. Отмечалось, что ракеты могут прибыть в Украину примерно через шесть недель. Однако, как отмечают несколько чиновников США, для использования ERAM с дальностью действия от 150 до 280 миль (240-450 км) Украине понадобится одобрение Пентагона.

