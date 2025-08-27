Глава Деснянской РГА Бахматов ударил женщину: она обратилась в полицию

Старостенко заявила, что такие действия имеют признаки уголовного преступления, поэтому она обратится в соответствующие органы.

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов во время своего квартального отчета напал на депутата Киевсовета Анну Старостенко и нанес ей телесные повреждения. Как прокомментировала депутат, причиной стала просьба дать возможность ответить на манипулятивные высказывания Бахматова в ее адрес.

"По приглашению главы Деснянской РГА Максима Бахматова приняла участие в квартальном отчете о работе райгосадминистрации. В ответ на мою просьбу дать возможность вставить реплику по поводу манипулятивных высказываний в мой адрес, господин Бахматов позволил себе не дискуссию, а откровенное психологическое давление, унижение моей чести и достоинства. Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица – физическое насилие! Меня хватали за руки, дергали и пытались вытолкать силой из зала. Все это – под прикрытием статуса "представителя Президента" и "главы РГА", которые он привселюдно озвучивал!", – написала Анна Старостенко у себя в Фейсбуке.

Она заявила, что такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, поэтому она обратится в соответствующие органы.

"Я заявляю четко и однозначно - подобное поведение недопустимо и унижает не только меня лично, но и сам институт местного самоуправления. Такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения, в частности препятствование законной деятельности депутата местного совета (ст. 351 УК Украины), о чем будет сообщено соответствующим органам", - отметила Старостенко.

Депутат Киевсовета надеется на соответствующую правовую оценку и призывает отреагировать на позорный инцидент главу Киевской городской военной администрации, Президента Украины, киевскую громаду и независимые СМИ.

"Я оставляю за собой право на соответствующую правовую оценку инцидента и подчеркиваю: ни одна должность не дает права унижать женщину, человека и депутата! Надеюсь на реакцию Тимура Ткаченко, Владимира Зеленского, громаді, представителей местного самоуправления и независимых СМИ!", - написала Анна Старостенко.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на избиение депутата Киевсовета.

"Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоен называться мужчиной. Тем более – быть руководителем какого-либо уровня. Даже если он кричит, что он - представитель Президента", - подчеркнул Кличко.

Он надеется, что у Президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители квалифицируют действия главы РГА согласно закону.

"Сегодняшнее нападение на замглавы КГГА и представительницу громады Анну Старостенко - проявление вседозволенности и противоправных действий так называемым "управленцем" Деснянского района. Надеюсь, что в Офисе Президента дадут оценку члену своей команды, а правоохранители - квалифицируют действия этого чиновника", - заявил Кличко.

Как сообщалось ранее, Бахматов подавал свою кандидатуру на руководителя Департамента по вопросам антикоррупции КГГА. Но на собеседовании выяснилось, что он был фигурантом по крайней мере двух дел и отразил в декларации не все свои доходы. Кроме того, Бахматов затруднился ответить на ряд вопросов. В частности, как а заработную плату 12 тыс. грн. он планирует заправлять свой Porsche Panamera, на котором приехал на собеседование.