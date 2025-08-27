Военные признали, что противник очень быстро учится и имеет соответствующий опыт.

Российские военные хорошо подготовлены и быстро учатся, поэтому не нужно недооценивать врага, который к тому же имеет большие ресурсы. Об этом на Армия ТВ рассказали ветераны Главного управления разведки Министерства обороны Украины Тарас Проць (спецподразделение "Кракен") и Сергей Шикун (департамент активных действий).

"Есть миф, что Ванька - дурак. Нет. Люди там прошли такую же подготовку... В этом мы одинаковые... Были люди (россияне, - УНИАН), которые к нашим позициям подходили на 4 метра, перерезали провод и потом на мину клали конфету - типа: "Мы здесь были". Мы тоже такое делали - раскапывали их мину, клали ее на землю, чтобы было видно, и клали сверху какой-то конфетку", - рассказал Шикун.

По его словам, это своеобразная саперная игра "в шахматы", когда профессиональные военные с обеих сторон друг друга "ловят". Похоже, отметил военный, ведут себя не только спецназовцы, но и пехотинцы, артиллеристы и тому подобное.

Военные признали, что противник очень быстро учится и имеет соответствующий опыт. В качестве примера они приводят центр специального назначения "Сенеж" - военная часть ВС РФ, которая готовит спецназовцев.

"Они там профессиональные такие же, как и мы. Не стоит никого недооценивать... У "Сенежа" есть свои плюсы и минусы, но это профессиональные военнослужащие Российской Федерации. У них есть опыт нескольких конфликтов: Сирийская кампания - поддержка режима Башара Асада, две чеченские войны, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Ингушетия, Карабах..." - сказал Проць.

По мнению украинских военных, победить такого опасного врага можно только умом. Ведь Украина не имеет столько же человеческого ресурса, как РФ, которая привлекает на войну жителей Якутии, Бурятии и тому подобное. Также надо учитывать, что противник видит украинские инициативы, быстро перенимает их и имеет большие ресурсы для их масштабирования.

"У нас есть больше возможностей умственных. Мы более гибкие... Да, у них тоже есть свои инициативы - это 100%. Но из-за того, что и в 2022 году мы смогли подстроиться, проявить инициативу и навязать врагу свою игру - так мы можем победить... Если мы будем играть своими преимуществами на недостатках противника - только там мы выиграем. Если будем биться лоб в лоб - мы проиграем. Ведь у нас просто нет столько людей", - подчеркнул Проць.

Мнения украинских военных о войне с РФ

Как писал УНИАН, ранее боец 38 бригады морской пехоты Игорь "Заяц" заявил, что российским оккупантам доверять нельзя. По его словам, еще с 2014 года россияне постоянно нарушали договоренности о перемирии. Он акцентировал на том, что солдаты РФ ведут себя как настоящие фашисты, и с ними договориться нереально. Поэтому морпех считает, что демобилизации в Украине до завершения войны может не быть, а война быстро не прекратится.

