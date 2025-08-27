В разных регионах страны работает ПВО.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину. Враг запустил ударные дроны с нескольких направлений.

О движении БПЛА информируют в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Власти на местах также сообщали о работе противовоздушной обороны в разных регионах страны.

Новость обновляется...

Видео дня

Обновлено 00:00: По данным Воздушных сил, вражеский дрон движется с Черниговщины в Киевскую область (Бориспольский район).

Обновлено 23:54: Военные фиксируют дрон в направлении Черкасс.

Обновлено 23:51: В Киеве работает ПВО. СМИ сообщают о взрывах в столице.

Обновлено 23:50: По данным ПС ВСУ, сейчас вражеские дроны движутся так:

БПЛА с Киевщины на Житомирщину,

БПЛА на Житомирщине курсом на запад,

БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину,

БПЛА с Сумщины на Полтавщину,

БПЛА на Харьковщине курсом на запад,

БПЛА на севере Одесской области курсом на Винницкую область,

БПЛА из Полтавщины на Черкасскую область,

БПЛА из Николаева на Кировоградщину,

БПЛА в Черкасской области курсом на запад,

БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на запад.

Обновлено 23:24: Военные информируют о движении БПЛА в направлении Киева.

Обновлено 23:04: ВС ВСУ предупредили о фиксации дронов в направлении Черкасс, Днепра и Кривого Рога. Тем временем СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Сумах.

По состоянию на 22:59 военные информировали о дронах в направлении Кременчуга, Чернигова, Сум и других городов Украины.

Ранее также была информация о пусках КАБов вражеской авиацией по территории Запорожской области.

В Киеве же в Святошинском районе было зафиксировано падение целого БПЛА. Об этом сообщил начальник Киевской военной городской администрации Тимур Ткаченко.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска зашли на территорию Днепропетровской области. Как отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов, враг пытается закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка. Там идут бои.

Тем временем ВСУ нанесли оккупантам большие потери под Воронежем. По данным мониторингового проекта "КиберБорошно", во время удара повреждения получили и другие объекты врага, однако именно попадание в радары и самолеты удалось подтвердить по спутниковым данным.

