Автомобильный эксперт выявил, что один конкретный тип автомобиля представляет собой превосходную и более доступную альтернативу внедорожникам. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что за последние двадцать лет количество внедорожников резко возросло, поскольку автопроизводители стремились удовлетворить потребительский спрос. Тем не менее, несмотря на рост доступности внедорожников, стоимость новых автомобилей также выросла.

Это означает, что если автомобилисты хотят внедорожник или, по сути, относительно новый автомобиль по разумной цене, им следует обратиться к рынку подержанных автомобилей.

По мнению автомобильного эксперта Джорджа Армитиджа, рынок подержанных автомобилей предлагает более широкий выбор, чем просто внедорожники, и именно здесь людям следует рассмотреть альтернативу.

Он утверждает, что вместо того, чтобы выбирать внедорожник с высоким, тяжелым и менее привлекательным кузовом, автомобилистам следует приобрести подержанный представительский седан. Представительский седан - это, по сути, более дорогой седан.

Джордж объяснил, что, хотя эти седаны и предлагают меньше места, чем внедорожники, это компенсируется повышенным удовольствием от вождения. Он заявил:

"Представительские автомобили создаются с большим акцентом на комфорт в дальних поездках и удовольствие от вождения. Покупая такой автомобиль, вы получаете изысканность и управляемость, а также качество салона, превосходящее базовый внедорожник среднего размера. Если вы разделяете мою точку зрения, помните, что это подержанные автомобили, поэтому внимательно всё проверяйте.

Эксперт советует быть терпеливыми, изучиь вопрос и покупать с умом.

"Сделайте всё правильно, и вы получите автомобиль, который лучше ездит, приятнее в управлении и выглядит лучше, чем внедорожники, которые покупают все остальные, - и всё это за меньшие деньги", - добавил он.

Советы автомобилистам

Одним из важнейших критериев при выборе автомобиля для многих водителей является его надежность. Многие автомобилисты хотят, чтобы их транспортное средство могло прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Эксперты назвали надежные кроссоверы и внедорожники, которые рекомендуют купить эксперты в 2025 году. По их словам, эти модели способны прослужить 15 лет и более без серьезных поломок.

