Мольфар предложил несколько практик и техник, которые могут помочь создать новую реальность.

Мольфар Макс Гордеев подробно объяснил, почему женщина может буквально притягивать не тех мужчин. В комментарии УНИАН он поделился практиками развязывания возможных кармических узлов и родовых программ.

"Каждая встреча - это энергетический резонанс. Когда женщина годами притягивает один тип мужчин - эмоционально недоступных, травмированных, инфантильных - это не случайность и не "плохой вкус". Это четкая карта ее внутреннего энергетического ландшафта, где записаны кармические долги, родовые травмы и непрожитые архетипы. Ваше энергетическое поле излучает определенную частоту, и на нее откликаются только те, кто резонирует с вашими глубинными программами", - отметил Гордеев.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

При этом мольфар объяснил, как работают чакры в любовных паттернах, и рассказал, возможно ли выявить проблему самостоятельно.

По его словам, механизм притяжения партнера начинается не в сердце, а в сакральной чакре - Свадхистане. Когда в детстве девочка видела, как отец унижает мать, в ее сакральном центре формируется энергетический слепок: "мужская энергия = агрессия".

"Этот слепок становится фильтром восприятия. Из тысячи мужчин ее подсознание "увидит" только тех, кто соответствует этой вибрации. Остальные будут буквально невидимыми - их частота не попадает в диапазон ее восприятия", - отметил Макс Гордеев.

Диагностика состояния сакральной чакры. Положите ладонь на область ниже пупка. Подышите глубоко, направляя внимание в эту зону. Какие ощущения возникают? Тепло указывает на открытость, холод - на блок, пульсация - на активную травму, требующую исцеления. Если чувствуете "пустоту" - это признак вытесненных травм, которые работают из теневого пространства.

Мольфар добавил, что сердечная чакра (Анахата) отвечает за способность к безусловной любви. Но парадокс: если Анахата открыта, а Свадхистана заблокирована, женщина будет "любить" лишь недоступных мужчин. Ее сердце ищет любви, но сакральный центр позволяет подпустить лишь тех, с кем любовь невозможна.

Кармические узлы: контракты души и незавершенные гештальты

Макс Гордеев подчеркнул, что карма - это не наказание, а незавершенная энергетическая конфигурация:

"В квантовом поле все наши жизни существуют одновременно. Когда в одном из жизненных потоков остается "открытый контур" - непрожитая любовь, измена, долг - он магнетически притягивает ситуации для завершения".

Он назвал три типа кармических связей:

Долговой контракт - вы "должны" этой душе опыт (часто проявляется как нездоровая ответственность за партнера, желание "спасти"). Зеркальный контракт - партнер отражает вашу вытесненную тень (агрессивный человек при вытесненной собственной агрессии). Учительский контракт - душа-учитель приходит через боль преподать важный урок (предательский партнер учит самоценности).

По его словам, выявить кармический контракт можно следующим методом:

Войдите в медитативное состояние через дыхание 4-7-8 (вдох на 4, задержка на 7, выдох на 8). Когда сознание успокоится, подумайте о человеке, с которым у вас болезненная связь.

Задайте внутренний вопрос: "Покажи мне первую встречу наших душ". Доверьтесь первому образу, который возникнет - это может быть символическая картина, эмоция, телесное ощущение. Не анализируйте, просто наблюдайте.

Затем спросите: "Какой незавершенный урок между нами?" Ответ придет через инсайт, символ или прямое знание. Запишите сразу после медитации - сознание быстро вытесняет кармическую информацию.

Родовая карма по женской линии: передача любовных сценариев

Также мольфар поделился, что современная эпигенетика подтверждает то, что эзотерики знали веками: травмы предков меняют экспрессию генов потомков.

"Когда ваша прабабушка пережила измену мужа, ее боль буквально "записалась" в ДНК через метилирование определенных генов. Вы наследуете не только цвет глаз, но и "эмоциональную память" рода, - отметил Гордеев. - В родовом поле существуют энергетические "борозды" - чаще всего повторяющиеся сценарии. Если три поколения женщин были брошены мужчинами, образуется глубокая борозда "покинутости". Даже если сознательно вы хотите счастливых отношений, бессознательное ведет вас по знакомой борозде".

При этом мольфар предложил метод, как можно выявить подобные родовые программы. Стоит нарисовать генограмму - схему своего рода минимум на 3 поколения, и возле каждой женщины написать:

как сложилась ее любовная судьба;

основную травму в отношениях;

возраст, когда она вышла замуж/разводилась/вдовела;

количество браков/партнеров.

"Ищите повторяющиеся паттерны: возраст событий, типы травм, судьбы детей. Если видите, что женщины выходят замуж в 22-23 года и разводятся в 30-31 - это родовая программа с четким "таймером", - пояснил Гордеев.

Чтобы попробовать "переписать" родовую матрицу, мольфар также предложил метод, который предусматривает выполнение в течение 40 дней каждое утро в 05:00-06:00 следующих действий:

Станьте лицом на восток, представьте за спиной всех женщин рода. Произнесите: "Я - та, кто меняет судьбу рода. Я завершаю все незавершенные истории любви". Визуализируйте золотую спираль ДНК в солнечном сплетении. "Перепишите" каждый виток спирали, наполняя его образами счастливой любви. Почувствуйте, как новая информация расходится по всему телу. Поблагодарите предков за опыт и объявите: "Старый сценарий завершен. Я пишу новую историю".

Анимус и внутренний мужчина: проекции непрожитого мужества

Как отметил Гордеев, по Юнгу, Анимус - это мужской аспект женской психики, но эзотерически все гораздо глубже: это вся непрожитая, неприсвоенная мужская энергия.

"Если женщина вытесняет собственную силу, решительность, способность к действию - она проецирует эти качества на мужчин и становится зависимой от них. Незрелый Анимус проявляется как: внутренний критик ("ты недостаточно хороша/умна"); тиран (жесткие правила, самонаказание); вечный мальчик (инфантильность, безответственность)", - рассказал он.

Как подчеркнул мольфар, именно тип внутреннего Анимуса определяет, какого мужчину привлечет женщина. При этом он предложил практику "Священный брак" для интеграции Анимуса. Выполнять ее стоит в полнолуние, когда сочетание противоположностей сильнее всего:

Создайте священное пространство: круг из свечей, в центре - зеркало.

Сядьте перед зеркалом, смотрите себе в левый глаз (портал к подсознательному).

Призовите свой Анимус: "Я зову свою внутреннюю мужскую силу".

Позвольте лицу в зеркале "измениться" - увидите черты вашего Анимуса.

Ведите диалог: "В чем ты нуждаешься? Что хочешь мне дать? Как нам объединиться?".

Символически "женитесь" - наденьте кольцо на безымянный палец левой руки.

Следующие 28 дней каждое утро обращайтесь к внутреннему мужчине за советом.

Квантовое поле любви: создание новой реальности

По словам мольфара, в квантовой физике наблюдатель влияет на реальность, а в любовных отношениях вы - наблюдатель, который коллапсирует волновую функцию потенциальных партнеров в конкретную реальность. Итак, как он отметил, изменив точку наблюдения (внутреннюю частоту), вы сможете получить доступ к другому спектру возможностей.

И чтобы попробовать сделать это, Макс Гордеев предложил технику "Квантовый скачок в новую любовную реальность":

Фаза растождествления (3 дня): Прекратите любые любовные визуализации, аффирмации. Станьте "никем" - без истории, без паттернов.

Фаза void (1 день): Проведите день в молчании и посте. Войдите в состояние "священной пустоты".

Фаза нового выбора (1 час): В 3:33 ночи (время максимальной проницаемости завесы) сядьте в медитацию. Почувствуйте себя в точке ноль - где все реальности возможны. Выберите реальность, где вы уже в гармоничных отношениях. Не визуализируйте конкретного человека - почувствуйте состояние.

Фаза закрепления (21 день): Ежедневно в одно и то же время входите в состояние "я та, кто уже в счастливых отношениях". Действуйте из этого состояния весь день.

Мольфар предупредил, что после глубокой трансформации старые программы будут пытаться вернуться через "тестирование": могут появляться бывшие партнеры, повторяться старые ситуации.

Для энергетической защиты он посоветовал ежедневно выполнять следующие действия:

Утро: Энергетический душ - представьте фиолетовое пламя, сжигающее все чужие энергии и привязки.

День: Каждые 3 часа говорите: "Я суверенна в своем энергетическом пространстве".

Вечер: Просмотр дня - где вы "слились" со старым паттерном? Осознайте и отпустите.

Перед сном: Поставьте защиту на сновидения - золотую пирамиду вокруг кровати.

Он констатировал, что трансформация любовных паттернов требует мужества заглянуть в тень, терпения для родовой работы и веры в возможность переписать свою судьбу.

"Помните: вы не жертва обстоятельств, а сознательный творец своей любовной реальности. Каждый момент - это точка выбора между повторением старого и созданием нового", - добавил мольфар.

