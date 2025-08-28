Семь человек погибли во Вьетнаме, еще один - в Таиланде.

Сильные дожди вызвали наводнения и оползни в среду в некоторых частях Юго-Восточной Азии. В результате тропического шторма зарегистрировано по меньшей мере восемь смертей. Об этом сообщает Аpnews.

Отмечается, что в нескольких северных и центральных провинциях Вьетнама произошло наводнение, семь человек погибли, один пропал без вести и 34 получили ранения. Почти 20 сантиметров осадков выпало за ночь в некоторых частях северо-восточного Вьетнама, а для некоторых прибрежных районов остаются предупреждения о наводнениях.

Как пишет издание, в Таиланде один человек погиб, а еще один пропал без вести в результате оползня, произошедшего в среду в части северного города Чиангмай.

"Департамент предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий Таиланда сообщил, что многие дома пострадали, а несколько человек получили ранения в результате внезапных наводнений и оползней в северных провинциях. Метеорологический департамент Таиланда предупредил в среду о сильных дождях в северных и северо-восточных регионах. Жителей предгорий и низменных районов вблизи водных путей предупредили о возможных внезапных наводнениях и оползнях", - пишет Аpnews.

Кроме того, говорится, что дождь стал следствием тропического шторма Каджики, который обрушился на сушу в понедельник днем в центральном Вьетнаме, где тысячи людей были эвакуированы из районов высокого риска. Ранее Кадзики принес ветры и дожди на южный остров Хайнань в Китае.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни на Киевщине и в городе Киеве ожидается разнообразная погода с дождями и жарой.

Если ночи еще будут оставаться прохладными, особенно по области, то максимальная температура днем постепенно будет расти. Потепление начнется с сегодняшнего дня, а самой теплой будет суббота, когда уже и ночью станет комфортно.

Таким образом, вторая половина заключительной недели календарного лета еще порадует нас погодой погодой. В частности, в середине недели воздух в столице прогреется до +25°, накануне выходных уже будет +27°, а в субботу киевлян ждет 30-градусная жара.

