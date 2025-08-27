Осадков в столице 28 августа и вообще в ближайшие дни не будет.

В середине недели, 28 августа, в Киеве станет заметно теплее. Температура повысится на 4-5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров снизятся до +12°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается практически безоблачный день с большим количеством солнца.

Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, 5-8 м/с.

Видео дня

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +29°.

В Тернополе 28 августа ночью будет +13°, днем +28°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +30°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +13°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +12°...+28°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +29°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 28 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +15°...+28°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +28°.

Вас также могут заинтересовать новости: