В середине недели, 28 августа, в Киеве станет заметно теплее. Температура повысится на 4-5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров снизятся до +12°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается практически безоблачный день с большим количеством солнца.
Атмосферное давление немного пониженное, 750-752 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, 5-8 м/с.
Погода 28 августа
Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +13°, днем +28°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +29°.
В Тернополе 28 августа ночью будет +13°, днем +28°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +26°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +30°, ясно.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью +13°, днем +29°.
В Виннице завтра будет +12°...+28°, ясно.
В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +29°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+24°.
В Одессе 28 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.
В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +23°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно.
В Симферополе в четверг будет ясно, +15°...+28°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +28°.