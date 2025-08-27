Этот случай является очередным напоминанием о том, почему важно изучать местные правила поведения перед посещением туристических мест.

Незнание законов не освобождает от наказания за их нарушение. Суровость этого принципа часто испытывают на себе туристы, которые просто не ожидают, что какая-то обыденная вещь или действие может быть под строгим запретом в другой стране или в определенной туристической локации даже в их родной стране.

Как пишет The Sun, австралийская пара "заработала" 20 штрафов, случайно нарушив правила поведения возле священных мест в национальном парке в родной для них Австралии. Один из штрафов был просто за то, что они подняли какую-то ветку с земли.

Тревел-блогеры Бритт и Тим Кроми были озадачены, когда получили электронное письмо с обвинением в ряде правонарушений во время их визита в национальный парк Улуру на севере Австралии. Сам визит состоялся много месяцев назад, но после того, как пара выложила фото и видео своего путешествия в Instagram и YouTube, им и прилетело "письмо счастья".

Видео дня

Дело в том, что некоторые места в Улуру являются особенно важными для туземной культуры анангу, и публиковать изображения определенных объектов оттуда запрещено.

"Детали и особенности скалы в этих местах являются эквивалентом священного писания для анангу - они содержат культурно важную информацию и должны созерцаться только в их первоначальном расположении и только определенными людьми", - говорится в правилах для посетителей парка.

Во многих других зонах парка фотографировать можно, но публикация снимков - только по специальному разрешению. Это касается не только журналистов, но и блогеров и простых пользователей соцсетей.

Получив "письмо счастья", пара быстро удалила из соцсетей фото и видео своего путешествия в Улуру. Однако блогеры отметили, что некоторые их "правонарушения" выглядят удивительно странными.

"Например, мы подняли сломанную ветку, которой отмахивались от мух, и нам сказали, что нужно убрать любые кадры с этим. А в некоторых местах, даже если они разрешены для фотографирования, нужно включать более широкий пейзаж", - рассказала пара.

Хотя нарушения Бритт и Тима тянули на штрафы, по словам пары, фактически им их не выписали. Вероятно из-за того, что пара решила удалить этот контент из соцсетей.

Другие "ловушки для туристов"

Как писал УНИАН, британская пара пережила "культурный шок", когда решила переехать жить в южную Францию. Они неплохо знали французский язык и до того неоднократно посещали Францию, однако оказалось, что Прованс - это вам совсем не Париж.

Также мы рассказывали, что в Японии американскую туристку оштрафовали за то, что она ела мороженое на тротуаре.

Вас также могут заинтересовать новости: