Незнание законов не освобождает от наказания за их нарушение. Суровость этого принципа часто испытывают на себе туристы, которые просто не ожидают, что какая-то обыденная вещь или действие может быть под строгим запретом в другой стране или в определенной туристической локации даже в их родной стране.
Как пишет The Sun, австралийская пара "заработала" 20 штрафов, случайно нарушив правила поведения возле священных мест в национальном парке в родной для них Австралии. Один из штрафов был просто за то, что они подняли какую-то ветку с земли.
Тревел-блогеры Бритт и Тим Кроми были озадачены, когда получили электронное письмо с обвинением в ряде правонарушений во время их визита в национальный парк Улуру на севере Австралии. Сам визит состоялся много месяцев назад, но после того, как пара выложила фото и видео своего путешествия в Instagram и YouTube, им и прилетело "письмо счастья".
Дело в том, что некоторые места в Улуру являются особенно важными для туземной культуры анангу, и публиковать изображения определенных объектов оттуда запрещено.
"Детали и особенности скалы в этих местах являются эквивалентом священного писания для анангу - они содержат культурно важную информацию и должны созерцаться только в их первоначальном расположении и только определенными людьми", - говорится в правилах для посетителей парка.
Во многих других зонах парка фотографировать можно, но публикация снимков - только по специальному разрешению. Это касается не только журналистов, но и блогеров и простых пользователей соцсетей.
Получив "письмо счастья", пара быстро удалила из соцсетей фото и видео своего путешествия в Улуру. Однако блогеры отметили, что некоторые их "правонарушения" выглядят удивительно странными.
"Например, мы подняли сломанную ветку, которой отмахивались от мух, и нам сказали, что нужно убрать любые кадры с этим. А в некоторых местах, даже если они разрешены для фотографирования, нужно включать более широкий пейзаж", - рассказала пара.
Хотя нарушения Бритт и Тима тянули на штрафы, по словам пары, фактически им их не выписали. Вероятно из-за того, что пара решила удалить этот контент из соцсетей.
