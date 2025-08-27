Канцлер отметил обеспокоенность Молдовы агрессивной позицией России и её попытки вмешаться в ее демократию.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия не хочет, чтобы мир между Украиной и Россией был достигнут на любых условиях. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне. Он заявил, что войну необходимо прекратить, но "не любой ценой".

"Мы не хотим капитуляции Украины. Такая капитуляция лишь выиграет время для России, а Путин воспользуется этим временем для подготовки к следующей войне", - предупредил политик.

Он также отметил достигнутый Молдовой прогресс, сказав, что "это не следует воспринимать как должное, поскольку всё могло бы сложиться совсем иначе", имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Мерц подчеркнул, что дверь в Европейский союз открыта для Молдовы, и пообещал "продолжать поддерживать вас на этом пути по мере своих возможностей".

Он также заявил, что Европа остаётся с Молдовой в сохранении ее свободы и суверенитета. Канцлер отметил обеспокоенность Молдовы агрессивной позицией России и её попытки вмешаться в ее демократию.

Гарантии безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что она помогла Западу сформировать планы по гарантиям безопасности для Украины. Она сказала, что после трех лет тупика в ситуации в Украине "наконец достигнут дипломатический прорыв".

По ее словам, любое урегулирование должно базироваться на "надежных гарантиях безопасности для Киева", и предложение Италии по пункту о взаимной обороне статьи 5 НАТО "сейчас является главным на столе переговоров".

