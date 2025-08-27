Европа уже научилась работать с Трампом, но до сих пор не способна действовать единым фронтом, считает экс-министр иностранных дел Украины.

Европа научилась эффективно взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом, она способна быстро достигать консенсуса, однако ее слабость - в неспособности превратить это дипломатическое единство в реальные шаги, в том числе и в вопросе поддержки Украины. Об этом пишет бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на страницах The New York Times.

По словам экс-министра, "формула работы" европейских лидеров с Трампом по Украине заключается в том, что, во-первых, нужно льстить: хвалить его силу, преданность миру и способность заключать сделки. А во-вторых, пишет Кулеба, нужно постепенно пытаться настроить президента США против российского правителя Владимира Путина.

"На прошлой неделе эта стратегия снова сработала. Когда встреча Трампа с Путиным на Аляске несколькими днями ранее выглядела так, будто она может сорвать все, над чем они работали, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Великобритании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской Комиссии поспешили в Вашингтон, чтобы отвести разговор от территориальных уступок и вернуться к гарантиям безопасности. Встреча, по всем данным, была сердечной и дружественной, и Украине была предоставлена очередная отсрочка", - говорится в материале.

Видео дня

В то же время, по мнению экс-министра, проблема в том, что европейцы тратят огромные ресурсы только для того, чтобы удержать ситуацию почти на месте в то время, как свое единство нужно использовать как платформу силы, чтобы управлять переговорами и поддерживать Украину на поле боя.

"Поразительно, что Евросоюз - одна из крупнейших экономик мира и крупнейший единый рынок со значительным политическим влиянием и ощутимым потенциалом стать военной державой - довольствуется тем, чтобы следовать, а не вести. Похоже, для этого есть две причины: усвоенная привычка подчиняться Америке и реальность того, что быть союзом не обязательно означает быть единым, даже по фундаментальным вопросам", - отметил бывший чиновник.

В то же время Кулеба отметил очевидную "дистанцию между США и Европой", мол, если после встречи Трампа и европейских лидеров в Вашингтоне 18 августа было впечатление, "будто Европа и Америка заключили какое-то важное соглашение", то после возвращения домой "тон остыл".

"То, что сначала подается как встреча преданных партнеров, на самом деле больше напоминает вежливую встречу отчужденных супругов - формально разделенных, но еще не разведенных", - подчеркнул экс-министр.

При таких условиях, считает он, если будет объявлено перемирие или даже формальный конец войны, "есть риск, что решимость европейских союзников Украины ослабнет, а единство расколется".

"Травма Европы от континентальных войн, особенно двух мировых войн, научила, что изменение границ силой ведет лишь к большему насилию. Это настолько глубоко, что Зеленский может рассчитывать на европейских партнеров в вопросе территориальной целостности.

Однако он может быть менее уверен в их способности выполнять другие взятые обязательства: производство и поставки большего количества оружия, инвестиции в оборонную промышленность Украины и продвижение ее пути к членству в ЕС", - высказался Кулеба.

По его мнению, Европа могла бы иметь значительно более сильную позицию, "если бы преодолела вето Венгрии на вступление Украины в ЕС, если бы наращивание военного производства на континенте было более быстрым и равномерно распределенным и если бы многомесячная работа над гарантиями безопасности не завершилась объявлением, что работа продолжится".

"Неспособность Европы действовать единым фронтом - это ее вечное слабое место и путь к поражению, в частности в Украине. Но если она сможет объединиться - и остаться единой - Путин не победит", - подытожил бывший глава МИД Украины.

Вероятное завершение войны в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп может остановить войну в Украине. По мнению издания Atlantic Council, сейчас главная задача США - укрепить переговорную позицию Запада и создать больше рычагов влияния на РФ. Введение санкций в отношении российской нефти, как против Ирана, немедленно нарушит поступление нефтяных доходов в Москву, а с истощением Национального фонда благосостояния у Путина не останется другого выбора, кроме как вести переговоры о прекращении войны.

По мнению специального представителя президента США Стива Уиткоффа, компромисс в течение ближайших месяцев в вопросе войны в Украине может быть найден, а значит, и мирное соглашение между украинской и российской сторонами можно будет заключить до конца 2025 года, а может, и раньше.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал новое заявление о том, когда закончится война в Украине. Он считает, что это может произойти в ближайшие полгода. Кроме этого, он сказал, что окончательное определение территориальных границ Украины будет оставаться за самими украинцами.

Вас также могут заинтересовать новости: