Повестка дня встречи, вероятно, будет предусматривать обсуждение гарантий безопасности для Украины и возможность двусторонней встречи на уровне Владимира Зеленского и Владимира Путина.

На этой неделе делегация украинских топ-чиновников осуществит визит в Вашингтон, чтобы провести переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, в состав украинской делегации в частности войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Повестка дня визита делегации потенциально сосредоточится на гарантиях безопасности и предстоящей двусторонней встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Проблема переговоров с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч руководителей Украины, России и США и дальнейшего развития событий.

По словам президента Украины, в Киеве готовы к любому формату встреч, чтобы прекратить российскую агрессию. По убеждению Зеленского, если Россия не хочет такой встречи, то со стороны союзников, в том числе от США, нужны новые санкционные шаги.

Президент Украины считает, что будет справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной стране Европы, но точно не в Москве.

