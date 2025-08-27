Метинвест Ахметова - крупнейший частный работодатель для ветеранов в Украине, - СМИ

Группа Метинвест, входящая в состав SCM Рината Ахметова, является крупнейшим частным работодателем для ветеранов войны в Украине. Компания создала комплексную систему поддержки защитников, которая охватывает как своих работников, так и военнослужащих из других сфер.

В Метинвесте действуют ветеранские сообщества, программы профессиональной адаптации, психологической помощи, а также юридической поддержки. Кроме того, защитники могут бесплатно пройти обучение или повысить квалификацию в техническом университете компании - Метинвест Политехнике.

На данный момент Метинвест остается одним из крупнейших работодателей в Украине среди промышленных компаний. До начала полномасштабного вторжения предприятия группы обеспечивали работой более 100 000 человек. Несмотря на потерю активов на временно оккупированных территориях, компания продолжает операционную деятельность на предприятиях в Кривом Роге, Каменском и Запорожье.