В частности, в этой зоне поражения у врага размещается техника, личный состав, дорогостоящие технические комплексы и объекты логистики.

Нанесение ударов в ближней зоне (так называемые "мидлстрайки") позволят Украине осуществлять быстрое и прямое влияние на ситуацию на фронте, так как российские захватчики в этой зоне сосредотачивают различную технику, комплексы и личный состав. Об этом эксперт по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в социальной сети Facebook.

"Не раз слышал от воюющих генералов пожелания сместить приоритет с дипстрайков на мидлстрайки и ближнюю зону. Очень много целей в оперативной глубине 50-200 километров, на которые Хаймарсов не хватает", - отметил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Дипстрайки это информационно важно, но никто не доказывает в публичной плоскости информацию о проценте успешности вылетов и эффективности в соотношении с затратами. Сколько вылетело, сколько долетело, какие убытки РФ, какие наши расходы, какие повреждения у РФ и как быстро их устранил противник. Без этого всего мы видим только красивую информационную картинку", - сообщил специалист.

По его убеждению, удары в ближней зоне - это возможность поражать цепи доставки большего количества российских боевых средств в разы, а это будет способствовать тому, что у врага будут более ощутимые убытки - прямое и быстрое влияние на фронт. Он подчеркнул:

"Возможно, именно поэтому россияне тоже планируют значительную часть "Шахедов" производить с радиоуправлением, специально для прифронтовых атак?".

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина применяет вооружение украинского производства для ударов в глубокий тыл России. При этом, с администрацией Дональда Трампа не ведутся разговоры о таких ударах.

