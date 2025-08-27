Также поражены два самолета на земле.

Силы обороны поразили два российских штурмовика и ценные радары во время атаки по военному аэродрому "Балтимор" в Воронеже в ночь на 17 августа. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные мониторинговым проектом "КиберБорошно".

В частности была поражена радиолокационная станция 76Н6, предназначенная для обнаружения целей на больших и средних высотах. Также под удар попал радар наведения и подсветки целей 30Н6, обеспечивающий работу зенитно-ракетных систем.

Факт поражения аналитики подтвердили по следам горения на местах, где до того длительное время была расположена указанная техника. После украинского удара эта техника исчезла, а на спутниковых снимках на ее месте видны лишь следы горения.

По данным "КиберБорошно", во время украинского удара повреждения получили и другие объекты врага, однако именно попадание в радары и самолеты удалось подтвердить по спутниковым данным.

Анализируя эти снимки, проект "Милитарный" отмечает, что без радара и радиолокационной станции весь дивизион С-300, прикрывавший аэродром, не сможет выполнять возложенные на него задачи.

Что же касается пораженных самолетов, то они, вероятно, и так находились в нерабочем состоянии, предполагают в "Милитарном".

"Бомбардировщики Су-24М в основном уже не используются российскими Воздушно-космическими силами, где их в течение последнего десятилетия заменили более современные самолеты Су-34. Их продолжает применять в войне только российская морская авиация, поэтому не исключено, что на снимках выше были запечатлены уже списанные борта. Впрочем, нельзя исключать, что на аэродром были перебазированы специализированные самолеты разведки Су-24МР. Российские военные используют их для радиолокационного и радиотехнического наблюдения вдоль границ", - добавили аналитики.

Как писал УНИАН, минувшей ночью в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", по которому нефтепродукты поставлялись в российскую столицу. Работа нефтепровода остановлена на неопределенное время.

Также мы рассказывали, что информация о якобы захвате россиянами двух сел на Днепропетровщине может быть связана с российской тактикой "флаговтыка", которую они используют для демонстрации своих "успехов". Такую версию в частности озвучил военный эксперт Михаил Жирохов.

