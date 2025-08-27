Дипломат заявил, что Украина играет навязанную ей игру.

Украину подставили с соглашением о полезных ископаемых, которое она заключила с США. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет Radio NV.

"Я думаю, что нас подставили, мы заглотили эту наживку и дальше не знали, что с этим делать. Потому что если вы говорите с большой минеральной страной, а ваш конкурент является еще большей минеральной страной, то я не совсем понимаю, как с такими картами, как у нас, можно выиграть ту же игру", - сказал дипломат.

По его словам, Украина играет в игру, навязанную ей, зная наперед, что у других игроков "совсем другие ожидания"

Видео дня

И я бы, например, если бы меня спросили (слава Богу, не спрашивают), не стал играть в игру, в которой Россия приходит и спрашивает: "Сколько-сколько? Литий? Это даже не смешно. Смотри, у нас же титан. Хочешь литий? Пожалуйста. Кстати, на оккупированной территории Украины тоже". То есть мы с вами играем в игру, навязанную нам, зная заранее, что у обоих них совсем другие ожидания", - высказался Пристайко.

Соглашение о полезных ископаемых

Как сообщал ранее УНИАН, 1 мая 2025 года США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. По словам тогдашнего первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

В июле Кабмин утвердил список критических и стратегических минералов и определил перечень недр, которые будут выставлены на аукционы и конкурсы в рамках реализации украинско-американского "минерального соглашения". В перечень стратегических минералов вошли руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит. В целом перечень содержит 28 полезных ископаемых. Также отмечалось, что правительство выставит на торги более 80 участков: 60 - через электронные аукционы, и еще 26 - через конкурсы по соглашениям о разделе продукции.

Недавно стало известно, что правительство готовится отдать США два нефтегазовых участка на западе Украины. Речь идет о Межигорском и Свичанском участках, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Об объеме потенциальных запасов углеводородов на указанных участках не сообщалось.

Вас также могут заинтересовать новости: