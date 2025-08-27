Дипломаты призывают украинцев в Польше воздержаться от поспешных решений, в том числе по изменению правового статуса.

Специальный закон о предоставлении помощи украинцам в Польше остается в силе до 30 сентября 2025 года, но в соответствии с решением Совета Европейского Союза, режим временной защиты украинцев действует до марта 2027 года и Польша должна придерживаться этого решения.

Об этом говорится в разъяснении Посольства Украины в Польше в социальной сети Facebook в связи с сообщениями о наложении президентом Польши вето на изменения в специальный закон, определяющий механизмы реализации прав временно перемещенных лиц из Украины в Польше в соответствии с законодательством Европейского Союза.

"Режим временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, продлен Решением Совета ЕС до 4 марта 2027 года; он сохраняет силу и на территории Республики Польша", - говорится в разъяснении.

Видео дня

Поэтому, как отмечают украинские дипломаты, решение Совета ЕС о временной защите являются обязательными для всех государств-членов ЕС, в том числе Польши, подлежат непосредственному применению, а их реализация обеспечивается национальным законодательством, в частности специальным законом.

"Посольство Украины в Республике Польша отслеживает развитие ситуации, находится в постоянном контакте с польскими органами власти и своевременно будет информировать граждан Украины об официальных решениях", - сказано в сообщении.

Посольство рекомендует гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Польше.

"Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов", - добавили дипломаты.

Польша отменит часть выплат украинцам

Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. В то же время, он предложил свой проект закона и призвал польский парламент работать над формой этого законопроекта.

Навроцкий отстаивает позицию, что надо добиться социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами.

Вас также могут заинтересовать новости: