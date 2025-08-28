За время полномасштабной войны против Украины Россия имела лишь одну попытку проведения ограниченной мобилизации, напомнил Луценко.

Война, которую Россия ведет против Украины, может длиться десятки лет. У врага есть ресурсы, заявил военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко.

"Нам, судя по всему, надо будет воевать достаточно долго. Мы видим, что эти три с половиной года пролетели очень быстро. Многое поменялось, но пока конца-края не видно. И конца-края не видно, например, экономическим возможностям России развивать военно-промышленный комплекс, нанимать наемников", – пояснил он в эфире Radio NV.

Луценко отметил, что за время полномасштабной войны против Украины Россия имела лишь одну попытку проведения ограниченной мобилизации. Сейчас страна-агрессор имеет ресурсы, чтобы оплачивать войну без того, чтобы нагружать свое население мобилизационными обязательствами.

И если все будет продолжаться так и дальше, "это будет продолжаться, возможно, десятки лет", добавил военный. Он считает, что задачей Украины сейчас является ограничение технических возможностей Москвы для ведения этой войны.

"Мы понимаем, что боевые действия будут продолжаться, это политическое желание всей российской нации, и оно будет осуществляться тем или иным правительством, даже не Путиным, а, возможно, его преемниками. Но нам нужно, чтобы эти люди не были мощные, чтобы это была партизанская борьба желательно, или на уровне партизанской борьбы, с украинским мощным государством. В этот режим нам надо прийти", – резюмировал Игорь Луценко.

Военнослужащий и командир подразделения "Мурамаса" 21-го отдельного полка беспилотных систем в составе 3-го армейского корпуса Егор Фирсов заявил, что война в Украине вряд ли завершится в 2025 году. При этом он отметил, что территориальные уступки приведут к еще большим потерям территории. Фирсов акцентировал, что враг хочет полностью уничтожить Украину.

Ветераны Главного управления разведки Министерства обороны Украины Тарас Проць (спецподразделение "Кракен") и Сергей Шикун (департамент активных действий) советуют не недооценивать врага. Отмечается, что противник очень быстро учится и имеет соответствующий опыт. И победить такого опасного противника можно только умом – война лоб в лоб обречена.

