Строительство этого завода должно стартовать в 2026 году.

Немецкий концерн Rheinmetall построит пороховой завод в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.

Известно, что предприятие, где будут производить порох для боеприпасов, появится в городе Виктория. Строительство этого завода должно стартовать в 2026 году и продлится три года.

Всего на строительство предприятия планируют выделить 535 миллионов евро. Оно должно обеспечить 700 новых рабочих мест.

Рамочное соглашение о строительстве завода было подписано в Берлине румынским министром Раду Мируцой. На церемонии также присутствовали директор концерна Армин Паппергер и высокопоставленные чиновники. В частности, речь идет о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте и министре обороны Германии Борисе Писториусе.

В Европе расширяются оборонные заводы

Оборонные предприятия в Европе расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время. Сейчас они занимают более 7 млн кв. метров новых промышленных площадей. Речь идет о перевооружении исторических масштабов. И появление новых предприятий резко активизировалось после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

В июле стало известно, что концерн Rheinmetall откроет заводы по выпуску Leopard 2. Компания планирует выпустить тысячи машин для бундесвера. Чтобы справиться с запланированными объемами, будет построено 10 заводов. При этом штат сотрудников увеличат почти вдвое.

