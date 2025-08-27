Ранее дочь продюсера Зоя совершила каминг-аут.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая призналась, как на самом деле относится к однополым отношениям своей старшей дочери Зои, которая недавно сделала каминг-аут. В частности она отметила, знакома ли уже с избранницей дочери Юлей.

В интервью Алине Доротюк продюсер в очередной раз подтвердила, что принимает и всячески поддерживает выбор своей дочери. Более того Елена уже познакомилась с Юлей и была приятно ею поражена.

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка. Не дурочка", - заявила Мозговая.

Видео дня

Также звездная мама поделилась, что сейчас обе ее старшие дочери Зоя и Женя находятся в отношениях и неоднократно задумывались о свадьбе. Правда, празднование девушки пока решили отложить.

"Не знаю... Все решили, может, дождаться конца войны все же. Ну о свадьбе пока нет таких планов", - рассказала Елена.

По словам Елены Мозговой, они с дочками видятся не очень часто. Что с Зоей, что с Женей, она уже не встречалась больше года, поэтому планирует это сделать в ближайшее время во время отдыха в Европе.

В том же интервью украинский продюсер Мозговая впервые откровенно рассказала свою версию того, что стало настоящей причиной расставания с певцом Александром Пономаревым. Оказалось, что в их браке было место абьюзу.

Вас также могут заинтересовать новости: