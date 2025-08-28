Про дату 28 августа украинцы придумали несколько интересных верований.

Дата 28 августа полна необычных традиций, о которых стоит знать всем украинцам. По давним обычаям принято праздновать конец полевых работ. А какой сегодня праздник в церкви стоит знать женскому полу.

Какой сегодня праздник в Украине

28 августа стоит отдать дань уважения нашим прославленным соотечественникам, рожденным в эту дату - архитектору Дмитрию Дяченко, поэту Дмитрию Загулу, писательнице Марии Лисовской, спортсменке-борцунье Ирине Коляденко и солдату ВСУ, Герою Украины Юлиану Ступаку.

Никакого праздника сегодня в Украине нет - это обыкновенный четверг.

Какой сегодня праздник в мире

Среди мировых звезд родились 28 августа поэт, писатель и драматург Йоганн Вольфганг фон Гете, певица Шанайя Твейн, кинорежиссер Дэвид Финчер и актер Джек Блэк.

Международные праздники сегодня отсутствуют, но некоторые страны устанавливают национальные торжества - День королевства в Черногории, День авиации в Польше, День работника железной дороги в Литве, День бабушек и дедушек в Мексике.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные верующие молятся праведной Анне Пророчице, преподобному Моисею Мурину и святому Иову Почаевскому. В старом календаре наступает большой христианский праздник сегодня - Успение Пресвятой Богородицы.

Какой праздник 28 августа в народе

Древние люди верили, что приметы предсказывают погоду на ближайшие недели:

если наступила жара, то продержится до середины сентября;

пасмурное небо предвещает похолодание;

в лесах нет грибов - к морозной зиме;

гроза сулит теплую осень.

Знать, какой сегодня церковный праздник, важно для женщин, ведь они могут молиться святой Анне о благополучии и прибавлении душевных сил. День считается благоприятным для женского пола, а также удачным для любых финансовых дел. Для торговцев это хороший шанс получить двойную прибыль.

В украинской земледельческом календаре 28 августа - праздник Обжинки, посвященный окончанию жатвы. Отмечался он с больших размахом. Крестьяне пели обрядовые песни, святили сено в церкви, приглашали домой гостей и ставили в углу дома последний "именинный" сноп, который украшали цветами и лентами.

Что нельзя делать сегодня

По народным верованиям сегодня праздник, полный запретов. Запрещено жениться и венчаться, идти в лес, горы и другие дикие места (высок риск заблудиться), тяжело работать женщинам. Не стоит делиться планами и произносить клятвы, иначе обещанное совершить не удастся.

