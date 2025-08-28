Никто из нас не идеален, не так ли? Есть люди, которые ошибаются, даже не осознавая этого, но есть и те, кто намеренно причиняет боль другим. Некоторые легко прощают эти ошибки, но далеко не все на это способны, говорят нумерологи.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Согласно нумерологии, некоторые люди держатся за малейшие обиды, позволяя им бросать длинную тень на свою жизнь. Рожденные в определенные даты личности, не забывают ошибки других и не терпят лжи, рассказывает ресурс News24.
Кому никогда не стоит врать?
Нумерологи верят, что люди, рожденные 8, 17 и 26 числа любого месяца, известны своей честностью и добродетелью. Они презирают ложь и тех, кто ее распространяет.
"Хотя они могут простить тех, кто их обманывает, они никогда полностью не вычеркивают из памяти такое предательство. Известные тем, что говорят то, что думают, они ненавидят обман и не находят удовольствия в нечестности", – говорится в материале.
При этом, согласно нумерологии, люди, рожденные 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 или 31 числа, часто описываются как искренние и преданные. Они вкладывают всех себя в отношения, чтобы сделать своих партнеров счастливыми.
Но несмотря на их усилия, часто эти люди сталкиваются с изменой. Они вынуждены лечить свои сердца, порой осознавая, что любовь не порождает верность.
