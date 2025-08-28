Некоторые люди презирают ложь и тех, кто ее распространяет.

Никто из нас не идеален, не так ли? Есть люди, которые ошибаются, даже не осознавая этого, но есть и те, кто намеренно причиняет боль другим. Некоторые легко прощают эти ошибки, но далеко не все на это способны, говорят нумерологи.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Согласно нумерологии, некоторые люди держатся за малейшие обиды, позволяя им бросать длинную тень на свою жизнь. Рожденные в определенные даты личности, не забывают ошибки других и не терпят лжи, рассказывает ресурс News24.

Видео дня

Кому никогда не стоит врать?

Нумерологи верят, что люди, рожденные 8, 17 и 26 числа любого месяца, известны своей честностью и добродетелью. Они презирают ложь и тех, кто ее распространяет.

"Хотя они могут простить тех, кто их обманывает, они никогда полностью не вычеркивают из памяти такое предательство. Известные тем, что говорят то, что думают, они ненавидят обман и не находят удовольствия в нечестности", – говорится в материале.

При этом, согласно нумерологии, люди, рожденные 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 или 31 числа, часто описываются как искренние и преданные. Они вкладывают всех себя в отношения, чтобы сделать своих партнеров счастливыми.

Но несмотря на их усилия, часто эти люди сталкиваются с изменой. Они вынуждены лечить свои сердца, порой осознавая, что любовь не порождает верность.

Люди, рожденные в 4 даты, притягивают людей как магнит

Ранее мы рассказывали о датах, когда рождаются люди, которые мгновенно притягивают к себе внимание, симпатию и уважение. В частности, речь идет о личностях, день рождения которых приходится на 1 число любого месяца. Они – прирожденные лидеры.

Также в списке оказалось и 14 число. Оно символизирует новаторство, гибкость и креативность.

Вас также могут заинтересовать новости: