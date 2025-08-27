В четверг, 28 августа, температура в Украине резко повысится. По всей стране столбики термометров покажут +25...+29°, на юге воздух прогреется до +30° и только на северо-востоке ожидается в пределах +23°...+24°. Без осадков, практически по всей Украине будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +13°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +29°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +29°.
- В Тернополе 28 августа ночью будет +13°, днем +28°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +29°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +30°, ясно.
- В Черновцах в четверг - ясно, ночью +13°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +12°...+28°, ясно.
- В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +29°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+24°.
- В Одессе 28 августа - ясно, температура ночью +17°, днем +25°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +29°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +23°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно.
- В Симферополе в четверг будет ясно, +15°...+28°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +28°.
Приметы 28 августа
28 августа - если много паутины в бабье лето, то будет ясная и холодная зима.