Украинцам, которые захотят принять участие в британской программе, придется пройти проверку безопасности.

Правительство Великобритании будет выплачивать по 350 фунтов в месяц обычным британским семьям, которые приютят украинских беженцев в рамках программы "Дома для Украины".

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, согласно программе "Дома для Украины", британцы, которые обеспечат украинцев бесплатным жильем минимум на 6 месяцев ежемесячно будут получать по 350 фунтов, независимо от того, сколько беженцев они примут.

Украинским беженцам будет разрешено три года находиться в Великобритании, работать и иметь доступ к государственным услугам.

Также 13 марта начнет работать веб-сайт, на котором британцы смогут регистрировать предложения о предоставлении жилья. Все украинцы должны пройти проверку безопасности.

В то же время руководители служб безопасности уже выразили обеспокоенность из-за ослабления визовых требований.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Многие украинцы решили покинуть свое жилье из-за боевых действий.

11 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что нашу страну уже покинули 2,5 млн беженцев.

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