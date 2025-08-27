Супруги решили попробовать популярный и одновременно достаточно новый вид спорта.

Певица Настя Каменских показалась в компании своего мужа продюсера Потапа. Пара поехала вместе в Нью-Йорк. Новыми фотографиями звезда поделилась в Instagram.

Накануне Дня Независимости Украины артистка провела мини-тур по городам США. В частности она выступила с концертами в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. В последнем Каменских решила остановиться на некоторое время. Певица показала, чем занимается в мегаполисе вместе со своим мужем Потапом.

Супруги решили попробовать популярный и одновременно достаточно новый вид спорта падел-теннис. Он сочетает в себе элементы игры в теннис и сквош.

Настя поделилась с поклонниками своими попытками игры. Она показалась на корте с ракеткой. Из этих кадров выяснилось, что на тренировке исполнительница была не одна, а вместе с мужем и общими друзьями.

Таким образом Настя Каменских в очередной раз развеяла слухи о возможном разводе с Потапом, которые в последнее время часто распространяются в сети. Стоит отметить, что пара, которая ранее была основой популярного дуэта "Потап и Настя", состоит в браке уже шесть лет. Общих детей у супругов нет, в чем недавно заверил Потап в новом интервью.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения звезды выехали из Украины и уже четвертый год проживают за границей, вероятно в Испании.

