Россияне прятали лица в балаклавах, чтобы украинцы не могли запомнить их.

Российские тюремщики очень боятся украинских пленных. В камеры с украинцами, в которых находилось 3-4 человека, они приносили еду в составе не менее десяти охранников.

При этом двери в камеры оккупанты не открывали, а еду передавали через окошко. Об этом в интервью УНИАН рассказал недавно освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк.

По его словам, в СИЗО в Новозыбкове (Брянская область) почти все россияне были одеты в балаклавы.

"Они [россияне] очень боятся, что их рано или поздно найдут, поэтому прячут лица. А в Пакино в балаклавах были 100% все", – подчеркнул Хилюк.

По его мнению, россияне очень боятся украинцев.

"В Новозыбкове на камеру, в которой было 3-4 человека, приходило десять охранников. Иногда с собаками приходили. Даже раздавать еду приходили с собакой – хотя дверь не открывали, а только так называемую кормушку – окошко в дверях", – отметил журналист.

Также у него спросили, ставили ли российских зэков командовать украинскими пленными.

"Местные зэки не командовали, но могли какое-то замечание крикнуть, а потом пожаловаться вертухаям. Они стояли в обслуге – убирали коридоры, разносили еду", – вспоминает Хилюк.

В то же время, по его словам, украинцам отказывали в какой-то работе.

"Наши просились хоть на какую-то работу, чтобы не терять рассудка в этом постоянном сидении. К примеру, мыть посуду, чистить картошку, убирать. Но нам сказали: "Вам работать нельзя", – добавил журналист.

При этом, у него уточнили, боялись ли российские тюремщики бунта от украинских пленных. На это он ответил так:

"Они нас очень боялись просто так. Для того, чтобы выпустить массу людей на какие-то работы, надо было усиливать охрану".

Освобождение Дмитрия Хилюка из плена

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк пробыл в российской неволе несколько лет. Россияне схватили его в начале марта 2022 года в Киевской области вместе с отцом.

Впоследствии Дмитрия вместе с другими пленными вывезли на территорию Беларуси. После они оказались в России.

"18 марта нас погрузили в военные автомобили – будки без окон, надели наручники и повезли в неизвестном направлении. Привезли, как мы потом поняли, в очень страшное место – СИЗО №2 в городе Новозыбков Брянской области. Это старая тюрьма – серая, с высокими потолками, очень толстыми стенами, какими-то сводами... Здесь при так называемой приемке нас очень сильно избивали", – рассказал журналист.

24 августа 2025 года Дмитрий Хилюк вернулся домой в рамках обмена пленными.

